Ξεκίνησε χθες, πριν από λίγες ημέρες η διανομή των σχολικών γευμάτων για το σχολικό έτος 2026-2027, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σε περισσότερα δημοτικά σχολεία και μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, τα Δημοτικά Σχολεία του νομού Λασιθίου εξακολουθούν να απουσιάζουν από τον κατάλογο των δικαιούχων, αποτελώντας για ακόμη μία χρονιά τη μοναδική εξαίρεση σε επίπεδο Κρήτης.

Παρά τη διεύρυνση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το Λασίθι παραμένει εκτός, συνεχίζοντας μια κατάσταση που έχει καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια και έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 160 Δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων ημερησίως.

Μόνο το Λασίθι εκτός στην Κρήτη

Στην Κρήτη, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, με το Λασίθι να παραμένει η μοναδική Περιφερειακή Ενότητα του νησιού χωρίς συμμετοχή.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή κοινωνικοοικονομική συγκυρία, καθώς το αυξημένο κόστος διαβίωσης και οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την παροχή ενός δωρεάν, ποιοτικού και ισορροπημένου γεύματος στους μαθητές.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ απηύθυνε σχετικό ερώτημα προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Γιώργο Μαμάκη, ο οποίος απάντησε πως «η ένταξη των Δήμων στο Πρόγραμμα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου».

Σύμφωνα με τον Διευθυντή, «με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα το άρθρο 12 του ν. 4455/2017, το Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα καταρτίζεται, συντονίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στον ΟΠΕΚΑ.

Η επιλογή των Δήμων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από το παραπάνω Υπουργείο, με βάση κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια και, για την ένταξη νέων Δήμων, εφαρμόζεται μοντέλο πολυκριτηριακής ιεράρχησης. Μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπ’ όψιν περιλαμβάνονται δείκτες όπως ο αριθμός παιδιών οικογενειών πολύ χαμηλού εισοδήματος, οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η ανεργία, οι αποδοχές και οι δείκτες παιδικής φτώχειας και υλικής ή κοινωνικής στέρησης.

Κατά συνέπεια, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου δεν έχει τη δυνατότητα να εντάξει αυτοτελώς Δήμο της Π.Ε. Λασιθίου στο Πρόγραμμα. Η αρμοδιότητά της αφορά την εκπαιδευτική και διοικητική υλοποίηση του Προγράμματος στις σχολικές μονάδες, εφόσον προηγουμένως η περιοχή έχει ενταχθεί στον κεντρικό σχεδιασμό».

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ