Την τεράστια ζημιά που έχουν υποστεί οι βιοπαλαιστές αγρότες στο Οροπέδιο Λασιθίου από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη ανέδειξε ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ, σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος, με την οποία ζητά «να αποζημιωθούν άμεσα στο 100% και στο σύνολό τους οι πληγέντες αγρότες στο Οροπέδιο Λασιθίου».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια οι ζημιές, συνδυαστικά με το υψηλό κόστος παραγωγής και το χαμηλό εισόδημα επιβαρύνουν περαιτέρω τους βιοπαλαιστές, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στις καταγγελίες των αγροτών για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει στην περιοχή αναγκαία εγγειοβελτιωτικά έργα.

«Οι κυβερνητικές διακηρύξεις για “100% αποζημίωση” δεν πείθουν κανέναν. Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ περιλαμβάνει απαράδεκτους “κόφτες” και αποζημιώνει με βάση την ασφαλιζόμενη αξία και όχι την πραγματική παραγωγή. Θέτει ως απαράβατο όρο την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών, τη στιγμή που οι αγρότες είναι υπερχρεωμένοι και χωρίς εισόδημα, ενώ οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στο ΟΣΔΕ εντείνουν τα εμπόδια στην αποπληρωμή των εισφορών αυτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μ. Συντυχάκης, ενώ για την κρατική αρωγή πρόσθεσε ότι αποκλείει όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛΓΑ και καταβάλλει μόλις το 50% της ενίσχυσης στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Δεδομένων των παραπάνω κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει τι μέτρα θα λάβει για να αποζημιωθούν άμεσα και στο 100% της ζημιάς, σύμφωνα με την πραγματική παραγωγή, το αγροτικό κεφάλαιο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, να εξασφαλιστούν η αποκατάσταση των υποδομών και τα αναγκαία αποστραγγιστικά και εγγειοβελτιωτικά έργα και η διαχείριση υδάτων, και για να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής ανακούφισης, με τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε κάθε οικογένεια.

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ, ο Ι. Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε αρχικά στη μέχρι τώρα πορεία των ελέγχων και των εκτιμήσεων όπου είναι εφικτό, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση παραμένει δυσχερής σε αρκετές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτυπωθεί μια συνολική εικόνα των ζημιών. Σε σχέση με τον ΟΣΔΕ επέρριψε την ευθύνη για τις καθυστερήσεις στους παραγωγούς, λέγοντας πως ορισμένοι δεν έχουν δηλώσει το σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούν και ότι πρέπει «να προχωρήσουν όσο γίνεται ταχύτερα οι απαραίτητες διαδικασίες».

Τόσο στην πρωτολογία του, όσο και στη δευτερολογία του ο υφυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν στην πληγείσα περιοχή από την πρώτη στιγμή, ενώ προέβη και σε μια σειρά «ευχολόγια» για την ανάγκη αποκατάστασης των αγροτικών δρόμων. Για τα αναγκαία έργα που χρειάζονται, έριξε το μπαλάκι κυρίως στην Περιφέρεια και στους δήμους. Παρά τα παράπονα των βιοπαλαιστών αγροτών για τον ΕΛΓΑ και το κόστος παραγωγής που τους τσακίζει, ο υφυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει μια ειδυλλιακή εικόνα για τη στήριξη που δήθεν τους παρέχει η κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα.

Στη δευτερολογία του ο Μ. Συντυχάκης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση υπόσχεται 100% αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, ο οποίος, όμως, υπολογίζει πλασματικά τη ζημιά του παραγωγού και όχι πραγματικά, λαμβάνοντας, δηλαδή, υπόψη και το τεράστιο κόστος παραγωγής που βαραίνει τους αγρότες. «Η ονομαστική σας αποζημίωση δεν καλύπτει ούτε καν τα έξοδα που ήδη έκαναν οι παραγωγοί αφήνοντάς τους υπερχρεωμένους χωρίς πόρο για τη νέα χρονιά και καθόλου εισόδημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ταυτόχρονα διατηρείται ο απαράδεκτος εκβιασμός για προεξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών «από ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ευρώ στην τσέπη». Κατήγγειλε, επίσης, το «αλαλούμ του ΟΣΔΕ» με τα εμπόδια που ορθώνονται στους βιοπαλαιστές από τις γραφειοκρατικές παλινωδίες του υπουργείου στο σύστημα, ενώ επισήμανε και τις ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων.

Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και να απαντήσει σοβαρά αν θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των παραγωγών στο Οροπέδιο Λασιθίου βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι: «Τέλος η παραγωγή, τέλος οι αγρότες, ερήμωση της περιοχής».