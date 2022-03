Δράση ευαισθητοποίησης για το νερό από το 2ο ΓΕΛ Αγ. Νικολάου

Το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο (N)EVER (S)TOP SAVING h2o FOR LIFE; TRUE WATER WARRIORS in SCHOOLS.

Θέμα του είναι το νερό. Το νερό έχει τεράστια και πολυδιάστατη αξία για τη διατροφή, την κουλτούρα, την εκπαίδευση, την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου και για την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος – αξία πέραν της τιμής του. Η συσχέτιση των τομέων υγείας και περιβάλλοντος αποκτά διεθνώς εντονότατο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το 24% της νοσηρότητας και το 23% όλων των θανάτων αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το νερό. Αν παραβλέψουμε αυτή την πολυδιάστατη αξία διατρέχουμε τον κίνδυνο της κακοδιαχείρισης αυτού του αναντικατάστατου φυσικού πόρου, ο οποίος δεν είναι ανεξάντλητος. Κλιματική αλλαγή και υπερκατανάλωση το απειλούν. Γεωλογικοί και γεωμορφολογικοί παράγοντες επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή του στον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η Κρήτη και κυρίως η ανατολική Κρήτη στην οποία ανήκει ο Νομός Λασιθίου αντιμετωπίζει ξηρασία και το φαινόμενο της ερημοποίησης εντείνεται. Παράλληλα, η διαρκής τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αυξάνει την κατανάλωση νερού και επιβάλλει την αναζήτηση τρόπων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης του.

Στο πλαίσιο αυτό το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου μέσω του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. Μια τέτοια πρωτοβουλία ανέλαβαν οι μαθητές μας αυτό το διάστημα. Εμπνεύστηκαν συνθήματα και ετοίμασαν ταμπέλες που θα τοποθετηθούν στις σχολικές τουαλέτες όλου του σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Ξηροκάμπου (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΕΕΚ) καθώς και ένα φυλλάδιο με οδηγίες για τη σωστή διαχείριση του νερού.

Ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν τον Οκτώβριο του 2022.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ που πάντα είναι πρόθυμη για συνεργασία και γνωστοποίηση των δράσεων.

Η ομάδα Erasmus+ του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου