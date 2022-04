Έφτασε Λασίθι ο Γ. Κλεινάκης στον γύρο της Κρήτης με SUP

Τον περίπλου της Κρήτης με σανίδα όρθιας σανιδοκωπηλασίας (SUP) για φιλανθρωπικό σκοπό ξεκίνησε το Σάββατο ο Χανιώτης αθλητής Γιώργος Κλεινάκης, μέσω της δράσης Paddling Crete. Ο αθλητής ξεκίνησε από τα Χανιά, κινούμενος ανατολικά με στάση πρώτα στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια Ηράκλειο, για να φτάσει χθες στον Άγιο Νικόλαο.

Τον υποδέχθηκαν στο νερό η προπονήτρια Γιάννα Ρουσόγλου, με αθλητές του Agios on SUP και στη συνέχεια τον καλωσόρισε ο πρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου (Agios Nikolaos on SUP) και της ΔΑΕΑΝ Μιχάλης Φαρσάρης. Η συνέχεια τον θέλει να ακολουθεί τη διαδρομή Σητεία, Ζάκρος, Ιεράπετρα, Σφακιά, Σούγια, Παλαιόχωρα, Φαλάσσαρνα, Χανιά.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ βρέθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου κατά την στάση του Γιώργου Κλεινάκη, ο οποίος ανέφερε για την μέχρι τώρα προσπάθεια του «Θα θέλαμε ο καιρός να μας έκανε την χάρη και να μας βοηθούσε και παρ’ ότι την πρώτη ημέρα ξεκινήσαμε με καλές συνθήκες, η συνέχεια ήτα δύσκολη. Βγαίνοντας από τον κόλπο της Σούδας έχασα την πορεία μου για το Πάνορμο εκεί που δεν κατάφερα να βρεθώ και έτσι η στάση έγινε στο Ρέθυμνο. Την επόμενη ημέρα με προορισμό το Ηράκλειο ξεκινώντας με μια καλή θάλασσα, έπειτα από περίπου μισή ώρα ξεκίνησαν ισχυροί άνεμοι που έκαναν πολύ δύσκολη την προσπάθεια, όμως κατάφερε και ανταπεξήλθα και βλέποντας το Ηράκλειο ήταν μια απίστευτη εμπειρία, για να φτάσω στο Κοκκίνη Χάνι που μας υποδέχθηκε ο τοπικός σύλλογος SUP. Το πρωί της Δευτέρας με ένα απίστευτο καιρό βγήκα στο νερό για Άγιο Νικόλαο και για δύο ώρες οι συνθήκες ήταν ιδανικές, όμως λίγο μετά τα Μάλια βγήκαν 6 μποφόρ και αναγκαστικά θέλοντας και μη καθώς ο σκοπός είναι να μεταδώσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού χωρίς να κινδυνεύσουμε, ανέβηκα στο σκάφος με τη σανίδα για περίπου είκοσι λεπτά όπου και συνέχισα στο νερό, αλλά και πάλι στη διαδρομή ο αέρας ήταν δυνατός και έτσι και πάλι βρέθηκα πάνω στο σκάφος. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά αντέχω.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με συνοδεύουν τον Αλέξανδρο Φατσέα, τον Γιάννη Κυριακάκη, τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο από την ΕΝΑΜΟΝΟΧ. Όσους μας έχουν στηρίξει, όπως το δημοτικό λιμενικό ταμείο Χανίων, το δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον δήμο Καντάνου, Σελίνου, Σφακίων, τους χορηγούς καθώς αν δεν ήταν αυτοί δεν θα πηγαίναμε πουθενά. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φαρσάρη που μας υποδέχθηκε στον Άγιο Νικόλαο ο οποίος είναι από τις πιο όμορφες πόλεις που έχω γνωρίσει μέσω του SUP. Την Τρίτη ξεκινάμε για τη Σητεία, καθώς ο καιρός αναμένεται να είναι ευνοϊκός και να φτάσουμε πιο εύκολα.Υπολογίζω να επιστρέψουμε στα Χανιά σε περίπου δεκαπέντε μέρες, καθώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό. Αντέχω και ελπίζω να αντέξω μέχρι τότε».