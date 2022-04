Τη Δευτέρα 25/4 Δήμος Αγίου Νικολάου θα βρίσκεται στο προσκήνιο της Διεθνούς Ποδηλατικής Κοινότητας

Την Δευτέρα 25/04/2022 ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα βρίσκεται στο προσκήνιο της Διεθνούς Ποδηλατικής Κοινότητας.

Μετά από δέκα χρόνια αναβιώνει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, που ξεκινάει από την Κρήτη και καταλήγει στα Ιωάννινα.

Πέραν το αγωνιστικό κομμάτι, διοργανώνονται παράλληλες δράσεις από τους δήμους σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού που σκοπό έχουν την ανάδειξη του αθλήματος.

Η επίσημη έναρξη των παράλληλων δραστηριοτήτων γίνεται στον Δήμο Αγίου Νικολάου με αγώνες και πλήθος δραστηριοτήτων με άξονα το ποδήλατο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής:

11:00 Νεάπολη (στον χώρο των ΕΠΑΛ) θα λάβει χώρα ο Διασυλλογικός Αγώνας ‘Neapoli Welcome Tour of Hellas by P.O.Driros’ με την συνεργασία του ποδηλατικού σωματείου Δρήρος. Παράλληλα στον χώρο θα διεξάγεται παραδοσιακή γιορτή με τοπικά εδέσματα, παιχνίδια από το Σώμα Οδηγισμού Νεάπολης και μαθήματα ασφαλούς οδήγησης και εκμάθησης του ΚΟΚ για μικρά και μεγάλα παιδιά από τους εκπαιδευτές της Σχολής Οδηγών «Στεφανάκη»

16:00 Άγιο Νικόλαο (λιμάνι – λίμνη) θα λάβει χώρα ο Διασυλλογικός Αγώνας «Welcome tour of Hellas Road Race by POAN» με την συνεργασία του ποδηλατικού σωματείου ΠΟΑΝ.

Παράλληλα θα λάβουν χώρα δράσεις εκμάθησης – εξοικείωσης με το ποδήλατο, σεμινάριο πρώτων βοηθειών και εικαστικές δράσεις με άξονα την ποδηλασία.

Μετά το πέρας των αγώνων θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τοπικά συγκροτήματα και show πυροτεχνημάτων.

Ο ΠΑΟΔΑΝ μας προσκαλεί όλους να «βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας», σε μια ημέρα γιορτής που προάγει το αθλητικό ιδεώδες μέσα από ποικίλες δράσεις, προβάλλοντας παράλληλα την φιλοξενία και τις ομορφιές του τόπου μας.