Το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ & Α Μαμιδάκη 2022 παρουσιάζεται στο Minos Beach art hotel

Μετά από ένα διάλειμμα 2 ετών λόγω της πανδημίας, το Βραβείο Τέχνης του Ιδρύματος Μαμιδάκη επανέρχεται, με το βραβευμένο έργο να εγκαθίσταται στο νέο σπίτι του στην Κρήτη.

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, το Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το έργο Tender shell geophili’, της Ιλεάνας Αρναούτου και της Ισμήνης Κινγκ, νικητριών του Βραβείου Τέχνης Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη 2022. Το έργο είναι ένα δίκτυο γλυπτών που έχει βάση στο γεωγραφικό τοπίο του κόλπου του Αγίου Νικολάου, το οποίο οι καλλιτέχνιδες αντιμετωπίζουν ως ενεργό χώρο περίεξης. Στοιχεία του έργου εμπνέονται από ένα ευρύτερο γλυπτικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με το νερό, το άδειασμα και το γέμισμα, την έλλειψη και την παρουσία. Πηγάζοντας από ένα αφήγημα που συνδέει τη γεωγραφία με τον ερωτισμό, το έργο εξελίσσεται σε μια συνθήκη συσχέτισης με τα στοιχεία του τοπίου και θέτει το σώμα ως ενεργό στοιχείο σε αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης. Το τελευταίο διάστημα οι δύο καλλιτέχνιδες δημιουργούν το έργο σε μια επιτόπια συνθήκη, σε άμεση σχέση με το τοπίο της βραχώδους παραλίας και τη θάλασσα και αναπτύσσουν συνεργατικές γλυπτικές μεθοδολογίες.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο Sculpture Garden του Minos Beach art hotel στην Κρήτη, όπου θα αποτελέσει μέρος της μόνιμης συλλογής. Την παρουσίαση του έργου θα κάνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη, ιστορικός τέχνης κος Σωτήρης Μπαχτσετζής.

Το Βραβείο Τέχνης επιστεγάζει τις τριαντάχρονες προσπάθειες του Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη για αρωγή και ενίσχυση της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Υποστηρίζει σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους – εκτός από το χρηματικό έπαθλο των 10.000 ευρώ – τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα site specific εικαστικό έργο, το οποίο όχι μόνο θα αποτελέσει μέρος της συλλογής του Ιδρύματος που βρίσκεται σε μόνιμη έκθεση στο Sculpture Garden του Minos Beach art hotel στην Κρήτη, αλλά θα ενταχθεί και σε μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

To 2019 το Βραβείο Τέχνης είχε απονεμηθεί στον εικαστικό καλλιτέχνη Θεόδωρο Ζαφειρόπουλο και στον αρχιτέκτονα Γιώργο Ρυμενίδη για το έργο τους Come with the Wind.

Η συλλογή τέχνης του Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη απαριθμεί περισσότερα από 70 έργα, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται σε μόνιμη έκθεση στο Sculpture Garden και είναι σε συνεχή εξέλιξη, καθώς κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με το έργο του νικητή του Βραβείου Τέχνης. Η συλλογή συγκεντρώνει πρωτότυπα έργα σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών των Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Κώστα Βαρώτσου, Μαρίας Λοϊζίδου, Ρένας Παπασπύρου, Άγγελου Σκούρτη, Κώστα Ιωαννίδη, Νίκου Αλέξιου, Γιώργου Λιάππα, Νίκου Κεσσανλή, Γιώργου Γυπαράκη, Georgia Kotretsos.

Εκτός από το ετήσιο Βραβείο Τέχνης το Ίδρυμα Γ&Α Μαμιδάκη διοργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις, φεστιβάλ, περιοδικές εκθέσεις, καθώς και ένα νέο, πρωτοπόρο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Έρευνας και Φιλοξενίας ‘Art Residency’ στην Κρήτη.

Για τις φετινές νικήτριες του Βραβείου Τέχνης:

Η Ισμήνη Κινγκ (γ.1993) είναι γλύπτρια και κεραμίστρια, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος MFA Sculpture του Slade School of Fine Art του Λονδίνου, όπου έλαβε το βραβείο Jeanne Szego. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν τα έργα της ‘True Love Leaves No Traces’, Galerist, Κωνσταντινούπολη (2022), ‘Encounters in wreath-knot-chain formations’ (ατομική έκθεση), The Breeder Gallery, Aθήνα (2021), ‘(dis)placement’, Jacaranda, Ρίο ντε Τζανέιρο και Off- Quay, Λονδίνο (2017).

Η Ιλεάνα Αρναούτου (γ.1994) είναι απόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος του Slade School of Fine Art του Λονδίνου και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ιστορίας της Τέχνης του University College London (UCL). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και επικεντρώνεται στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν τα ‘ATHENSYN II: Going Viral’, Steinzeit gallery, Βερολίνο (2022), ‘21! Contemporary Greek Painting’, Aρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, Κρήτη (2021), ‘APOTROPAION’, 16 Φωκίωνος Νέγρη – Συλλογή Σωτήρη Φέλιου, Aθήνα (2021). Η Ιλεάνα έχει βραβευτεί με το πρόγραμμα υποστήριξης καλλιτεχνών ARTWORKS 2020 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου Τέχνης 2022 απαρτίστηκε από τους/τις:

Γεώργιο Γυπαράκη – Εικαστικό, Καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Πολίνα Κοσμαδάκη – Ιστορικό Τέχνης, Επιμελήτρια Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη

Σωτήριο Μπαχτσετζή – Καλλιτεχνικό Επιμελητή Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη, Ιστορικό Τέχνης & Επιμελητή

Νίκο Ναυρίδη – Εικαστικό, Καθηγητή Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας

Αλέξανδρο Ψυχούλη – Εικαστικό, Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν/μίου Θεσσαλίας

Οι αιτήσεις για το Βραβείο Τέχνης ξεκινούν κάθε φθινόπωρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό του Βραβείου Τέχνης και το Ίδρυμα Γ&Α Μαμιδάκη ΕΔΩ.