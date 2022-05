Ο Μιχάλης Διαλυνάς επιστρέφει με τη νέα σειρά Wynd: The Throne in the Sky

Η Wynd, η σειρά φαντασίας που έγραψε ο Tynion IV σε σκίτσα του καλλιτέχνη Michael Dialynas, επιστρέφει για άλλη μια περιπέτεια. Η Boom! Studios ανακοίνωσε ότι η σειρά Wynd με τον τίτλο «The Throne in the Sky» («Ο Θρόνος στον ουρανό») θα κυκλοφορήσει σε 5 τεύχη και θα κάνει το ντεμπούτο της τον προσεχή Αύγουστο (www.comicsbeat.com)

* Να πώς η BOOM! περιγράφει το Wynd: The Throne in the Sky: Η χώρα του Esseriel έχει γίνει πιο σκοτεινή και πιο επικίνδυνη, καθώς οι εντάσεις μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων και των νεράιδων απειλούν να ξεσπάσουν σε ολικό πόλεμο. Θα μπορούσε ο Wynd να είναι η μόνη ελπίδα για ειρήνη; Ετοιμαστείτε να ξεκινήσετε μιαν εκπληκτική περιπέτεια φαντασίας και ανακαλύψτε έναν κόσμο με μυστηριώδεις θρύλους, αρχαίες προφητείες και τους γενναίους ήρωες στο επίκεντρο όλων!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ