Να προωθήσουμε στο Μεραμπέλλο τον κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τουρισμό

Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, στην οποία θα πρέπει να επενδύσει ο Άγιος Νικόλαος και το Μεραμπέλλο είναι ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός τουρισμός.

Ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα παρομοιάζουν τη χώρα μας με ένα νέο ανερχόμενο «μικρό Χόλυγουντ». Όλο και περισσότερες διεθνείς παραγωγές επιλέγουν την χώρα μας για διάφορα είδη γυρισμάτων. Σύμφωνα με τον παραγωγό ταινιών Παντελή Κακάρογλου της Central Film Productions η ζήτηση είναι τεράστια, τόσο που δεν προλαβαίνει να καλυφθεί.

* Εμείς στο Μεραμπέλλο έχουμε να επιδείξουμε πολλές παραγωγές που όλες είχαν επιτυχία και μάλιστα έχουν γίνει κλασικές στο είδος τους. Ας θυμηθούμε: «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται», «Τα κρόσσια τα φεγγαριού» (The Moon-spinners) του Γουόλτ Ντίσνεϊ, οι «Λωτοφάγοι» (The Lotus Eaters), «Ποιός πληρώνει το βαρκάρη» (Who pays the ferryman), «Η Νεράιδα και το Παλικάρι», το «Νησί» κά.

* Σίγουρα ο κινηματογραφικός τουρισμός είναι πολύ τονωτικός για τις τοπικές οικονομίες, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκούν τα εκάστοτε γυρίσματα. Όμως, στην ουσία, τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη έρχονται μακροπρόθεσμα. Αφού ανάλογα με την έκθεση και την επιτυχία που έχει η κάθε παραγωγή μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για έσοδα σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Σκεφτείτε μόνο τη Σπιναλόγκα χωρίς την επιτυχία του «Νησιού».

ΛΕΩΝ.Κ.