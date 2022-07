Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων “Κύρβεια 2022”

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ “KEEP THE SPIRIT ALIVE” Αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Κουβάκη Συμμετέχουν: The Breakaways, Dirty Fuse, The Jet Black, Manos Six + the Muddy Devil. Είσοδος: Ελεύθερη Χώρος: 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας (Είσοδος ΕΠΑ.Λ.) Έναρξη: 21:30 Οργάνωση: Ομάδα “KEEP THE SPIRIT ALIVE”