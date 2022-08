Νέα τεύχη του Wynd από το Μιχάλη Διαλυνά

Ευχάριστα τα νέα για τους φίλους των κόμικ και το διεθνή καρτουνίστα Αγιονικολιώτη Μιχάλη Διαλυνά. Η ιστοσελίδα geektyrant.com μας ενημέρωσε ότι η δημοφιλής σειρά κόμικ Wynd, που έγραψε ο James Tynion IV και σχεδίασε ο Μιχάλης Διαλυνάς επιστρέφει στις 24 Αυγούστου με μια νέα σειρά 5 τευχών με τον τίτλο «Wynd: The Throne in the Sky» (Wynd, ο Θρόνος του Ουρανού»): «Οι εντάσεις συνέχισαν να αυξάνονται μεταξύ των Faeries και των ανθρώπων στο Esseriel και ο Wynd μπορεί να είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει ειρήνη στον κόσμο».

Ειδική αναφορά γίνεται στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους που σχεδίασε ο Μιχάλης και χαρακτηρίζεται ως εκπληκτικό.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ