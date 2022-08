«Αποθετήριο αναθηματικών ευρημάτων στον Ανάβλοχο Βραχασίου»

Tο Hesperia είναι ένα περιοδικό που εκδίδεται ανά τρίμηνο από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύεται κείμενο της αρχαιολόγου Florence Gaignerot-Driessen με τίτλο “Homeric Perspectives on a 7th Century Deposit of Curated Objects» (« Ομηρικές προοπτικές σε μια συλλογή αντικειμένων του 7ου αιώνα») με αναφορές στον Ανάβλοχο Βραχασίου. Το εξώφυλλο κοσμούν οι «Κυρίες του Ανάβλοχου» («The ladies of Anavlochos»):

* H συγγραφέας του άρθρου εξετάζει ένα ιδιαίτερο εύρημα, την «σχισμή του σφραγιδόλιθου», το οποίο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου αποθετηρίου αναθηματικών ευρημάτων, κοντά στην αποικία του Ανάβλοχου. H «σχισμή του σφραγιδόλιθου», πιθανότατα χρονολογείται από την Πρωτοαρχαϊκή περίοδο (700-650 π.Χ.), και περιλαμβάνει μοναδικά ευρήματα, όπως ένας σφραγιδόλιθος της Μεσομινωικής ΙΙ περιόδου (1850-1700 π.Χ.), ένα ειδώλιο αλόγου της Ύστερης Μινωικής (750-700 π.Χ.), μια χάντρα από στεατίτη καθώς και μία πρωτοαρχαϊκή, χυτή πλάκα, που απεικονίζει την μορφή μιας γυναίκας.

* Η αρθρογράφος αναλύει τί είναι αυτό που καθιστά το κάθε ένα από αυτά τα ευρήματα, ασυνήθιστο, με βάση το αρχαιολογικό του πλαίσιο, και διερευνά το γιατί αυτά τα αντικείμενα βρέθηκαν μαζί. Όπως μας αναφέρει, τα ευρήματα ήταν επιμελώς τοποθετημένα και γι’ αυτό τον λόγο μπορούμε να τα περιγράψουμε, εκ του ασφαλούς, ως κειμήλια, έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούσε και ο ίδιος ο Όμηρος για τα αντικείμενα που θεωρούνταν πολύτιμα. Παρ’ όλο που αυτό το λεξιλόγιο συνήθως το συναντάμε κατά την περιγραφή κειμηλίων, η Gaignerot-Driessen εξετάζει προσεκτικά το σύνολο των εννοιών που συναντάμε στον Όμηρο, προκειμένου να καθοδηγήσει προσεκτικά την έρευνα της γύρω από αυτή την σημαντική συλλογή αντικειμένων.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα διαβάστε το πλήρες άρθρο https://muse.jhu.edu/article/857717.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ