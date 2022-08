Η ταινία “Ούτε καν” προβάλλεται στο Χριστίνα

Nope (original title)

“Ούτε καν” παραγωγής 2022, διάρκεια 130’, Αμερικάνικη-Ιαπωνική, Τρόμου-Μυστηρίου-Επιστημονική Φαντασία, σε σκηνοθεσία Jordan Peele με τους Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea.

Υπόθεση: Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τζόρνταν Πιλ, συντάραξε και επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες Τρέξε! (Get Out) και Εμείς (Us). Φέτος δίνει μια νέα πνοή στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο ποπ εφιάλτη: το έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο Ούτε Καν (Nope). Η ταινία φέρνει κοντά τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Καλούγια (Get Out, Judas and the Black Messiah), με την Κέκε Πάλμερ (Hustlers, Alice) και τον υποψήφιο για Oscar Στίβεν Γέουν (Minari, Okja), που είναι οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου φαραγγιού της ενδοχώρας στην Καλιφόρνια, οι οποίοι θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης.

Προβολές:

Πέμπτη 25 Αυγούστου 22:15

Παρασκευή 26 Αυγούστου 22:15

Σάββατο 27 Αυγούστου 22:15

Κυριακή 28 Αυγούστου 22:15

Δευτέρα 29 Αυγούστου 22:15

Τετάρτη 31 Αυγούστου 22:15

Κινηματοθέατρο ΧΡΙΣΤΙΝΑ / Είσοδος: 5€ Γεν.