“Jazz in Progress” Heraklion Jazz Festival 2022 15 με 17 Σεπτεμβρίου: Τρεις μέρες, πέντε συναυλίες στο ΠΣΚΗ

Το Φεστιβάλ – θεσμός για την τζαζ μουσική και το Ηράκλειο, το Heraklion Jazz Festival, πιστό στο θερινό ραντεβού του στο Αίθριο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ανοίγει τη νέα περίοδο εκδηλώσεων με πέντε συναυλίες ξεχωριστών Ελλήνων καλλιτεχνών και ιδιαίτερων μουσικών σχημάτων.

Μέσα σε τρεις μέρες, το κοινό της τζαζ μουσικής θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει πέντε συναυλίες δημιουργικών καλλιτεχνών, χαρακτηριστικά δείγματα του εύρους όχι μόνο του ύφους της ελληνικής τζαζ σκηνής, αλλά και των απρόσμενων συνδυασμών της με άλλα μουσικά είδη. Φέτος η κλασική αμερικανική τζαζ συνομιλεί με την ευρωπαϊκή, με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία και την ελληνική παράδοση, με τη βυζαντινή και την έθνικ μουσική, την RnB της δεκαετίας του ’60, τη funky και τη soul. Για άλλη μια φορά, το κοινό της τζαζ θα ζήσει στο Ηράκλειο τη συναρπαστική προσμονή του αυτοσχεδιασμού από έμπειρους, καταξιωμένους και από νέους, ταλαντούχους μουσικούς να αλληλοσυμπληρώνονται μέσα σ’ ένα κλίμα γιορτής και δημιουργίας.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ υπογράφει η Χρυσάννα Καρέλλη.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022: Sokratis Sinopoulos, quartet “Metamodal” | 21:00

Το Summer Jazz in Progress ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων του με μια σπουδαία συναυλία από έναν παγκόσμιο Έλληνα μουσικό. Ο δεξιοτέχνης της πολίτικης λύρας Σωκράτης Σινόπουλος και το κουαρτέτο του παρουσιάζουν στο κοινό του Ηρακλείου μουσικές από τα δύο τους άλμπουμ στη γερμανική δισκογραφική εταιρεία παγκοσμίου εμβέλειας, ECM.

Ο συνδυασμός του αρχέγονου ήχου της λύρας με το πιάνο τρίο, οι εμφανείς επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή και την κλασική μουσική αλλά και η ποικιλομορφία αυτοσχεδιασμών που αντλούν έμπνευση τόσο από τον κόσμο της τζαζ όσο και από αυτόν της σύγχρονης μουσικής, συνθέτουν τον ιδιαίτερο ακουστικό χαρακτήρα του κουαρτέτου, το οποίο δημιουργήθηκε το 2011, δουλεύοντας αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου και σύντομα επικέντρωσε την εργασία του πάνω σε πρωτότυπες συνθέσεις του Σωκράτη Σινόπουλου. Το υλικό αυτό εκδόθηκε το 2015 με παραγωγό τον Manfred Eicher από την ECM Records με τον τίτλο Eight Winds και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς. Ακολούθησε τον Μάρτιο του 2019 το δεύτερο άλμπουμ, με τίτλο Metamodal.

Ο Σωκράτης Σινόπουλος και το κουαρτέτο του έχουν εμφανιστεί στους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας, όπως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών, καθώς και σε σημαντικά φεστιβάλ τζαζ στην Ευρώπη, όπως τα Enjoyjazz, Jazzahead, NOSPR Katowice, Skopje Jazz, Festival, Akbank Jazz Festival, Heidelberg Jazz Festival κ.ά.

Το παίξιμο του κουαρτέτου με τον ξεχωριστό του τρόπο, που συνδυάζει αρμονικά τον αυτοσχεδιασμό και τη διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών, κάνει κάθε συναυλία του σχήματος να είναι μια μοναδική εμπειρία. Ο Σωκράτης Σινόπουλος σημειώνει σχετικά: «Για εμένα το κουαρτέτο είναι η ιδανική ομάδα με την οποία μπορώ να εξερευνήσω καινούριες συνθετικές ιδέες και νέες φόρμες, ενώ αυτό που εκτιμώ και απολαμβάνω περισσότερο είναι το ότι είμαστε σε θέση να κρατάμε τη σπίθα αναμμένη με τέτοιο τρόπο που κάθε συναυλία μας να μοιάζει σαν να είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε για να παίξουμε μουσική μαζί».

Συντελεστές:

Σωκράτης Σινόπουλος | λύρα

Γιάννης Κυριμκυρίδης | πιάνο

Δημήτρης Τσεκούρας | μπάσο

Δημήτρης Εμμανουήλ | τύμπανα

Ηχοληψία: Γιάννης Σκανδάμης

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Giorgos Tabakis-Rebecca Trescher duo Dual Nature and Beyond | 21:00

Θοδωρής Κότσυφας–Γιάννης Παπαδόπουλος Play the Music of the Next Step | 22:00

Η Γερμανίδα κλαρινετίστα Rebecca Trescher (Enja Records) και ο Έλληνας κιθαρίστας Γιώργος Ταμπάκης ενώνουν τις μουσικές τους αναζητήσεις σε ένα σχήμα με τη δική του ξεχωριστή μουσική γλώσσα και εκφραστικότητα. Το CD τους Dual Nature (έκδοση Ekfrassis Productions 2020) διακρίθηκε διεθνώς κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό Global Music Awards (Silver Medal – Outstanding Achievement 2020), ήταν στη 10αδα των καλύτερων νέων κυκλοφοριών στη διεθνή πλατφόρμα Bandcamp (best jazz on bandcamp June 2020), στην 10αδα του περιοδικού Lifo με τις αντίστοιχες νέες ελληνικές κυκλοφορίες (Ιούλιος 2020) και μία από τις προτεινόμενες ανεξάρτητες παραγωγές από το Downbeat magazine (Σεπτέμβριος 2020). Η ανταπόκριση του Dual Nature ήταν εξαιρετική, συγκεντρώνοντας θερμές κριτικές από δημοσιογράφους, τζαζ περιοδικά, ιστοσελίδες σε Ευρώπη και Αμερική, με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς διεθνώς να το εντάσσουν στο πρόγραμμά τους. Στο Summer Jazz in Progress συναντώνται ξανά επί σκηνής μετά από δυόμισι χρόνια, ξεκινώντας από το Ηράκλειο τη νέα σελίδα της συνεργασίας τους.

Το σχήμα παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις για οκτάχορδη κιθάρα και κλαρινέτο / μπάσο κλαρινέτο με πολύπλευρα θέματα και αυτοσχεδιασμούς, έχοντας έντονα τα στοιχεία της σύγχρονης μουσικής και της ευρωπαϊκής jazz. Η οκτάχορδη κιθάρα λειτουργώντας ως πλήρες πολυφωνικό όργανο, δημιουργεί αρμονικά και ρυθμικά συμπλέγματα, προσφέροντας μια ευφάνταστη συνοδεία για τις μελωδίες και τους αυτοσχεδιασμούς του κλαρινέτου και του μπάσου κλαρινέτου που κινείται με τρόπο ελεύθερο και αιχμηρό. Οι συνθέσεις ισορροπούν ανάμεσα σε μοντέρνα jazz, σύγχρονη και ethnic μουσική, προτείνοντας τον προσωπικό ήχο και την άποψη του ντουέτου σε ένα project χωρίς καλλιτεχνικά σύνορα.

Μετά τη βράβευση της Rebecca Trescher στα γερμανικά βραβεία Jazz Composition of the Year 2022 και τη διεθνή απήχηση του πρόσφατου CD του Γιώργου Ταμπάκη hEre nOw theN (Ekfrassis Productions 2021), το ντουέτο θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στα πλαίσια του Jazz In Progress festival την Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με τίτλο Dual Nature and beyond με συνθέσεις από το πρώτο CD τους, καθώς και νέο υλικό που θα ηχογραφηθεί σύντομα.

Συντελεστές:

Rebecca Trescher | κλαρινέτο & μπάσο κλαρινέτο

Γιώργος Ταμπάκης | οκτάχορδη κιθάρα

Θοδωρής Κότσυφας – Γιάννης Παπαδόπουλος

(Play the Music of the Next Step) | 22:00

Δύο από τους πλέον σημαντικούς και καταξιωμένους μουσικούς της γενιάς που ξεπήδησε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εμφανίζονται στο Summer Jazz in Progress για πρώτη φορά ως ντουέτο: ο κιθαρίστας Θοδωρής Κότσυφας και ο πιανίστας Γιάννης Παπαδόπουλος. Οι δυο τους, χρόνια φίλοι και συνεργάτες και αμφότεροι συνιδρυτές τού κατά πολλούς κορυφαίου σύγχρονου ελληνικού τζαζ σχήματος Next Step, στο Ηράκλειο παρουσιάζουν επιλογές από τη δισκογραφία του σχήματος με το οποίο ανδρώθηκαν μουσικά και αγαπήθηκαν από το κοινό της τζαζ στην Ελλάδα.

Οι Next Step δημιουργήθηκαν το φθινόπωρο του 2011 από τέσσερις νέους σε ηλικία ταλαντούχους μουσικούς. Οι Θοδωρής Κότσυφας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ντίνος Μάνος και Βασίλης Ποδαράς συνεργάστηκαν σε πολλά projects κατά τη διάρκεια των κοινών τους σπουδών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στην Αθήνα συνάντησαν τον Ελληνο-Σουηδό Ορφέα Τσουκαλά και μαζί δημιούργησαν την πρώτη εκδοχή του γκρουπ με όπλο το κοινό όραμα για τη μουσική. Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του γκρουπ με τίτλο το όνομα του από την ελληνική εταιρεία Puzzlemusik. Το άλμπουμ απέσπασε ενθουσιώδεις κριτικές κι έκανε γρήγορα το όνομα των Next Step να ακουστεί εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ ακολούθησε πλήθος συναυλιών σε Φεστιβάλ και μουσικές σκηνές. Ακολούθησαν εμφανίσεις με το σχήμα να διασκευάζει, συνοδεία εκλεκτών special guest, μουσική των Radiohead, πριν έρθει το δεύτερο άλμπουμ του σχήματος με τίτλο «2» τον Νοέμβρη του 2015, όπου οι Next Step λειτούργησαν ως κουαρτέτο με τη συμμετοχή του Tivon Penicott και του Τάκη Πατερέλη. Η μεγάλη στιγμή για το σχήμα ήρθε δύο χρόνια πριν, όταν κέρδισε την πρώτη θέση στην κατηγορία «small band» στο International made in NY Competition και παρουσίασε τη μουσική του ζωντανά στο Tribeca Performing Arts Centre στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια. Το φθινόπωρο του 2019 ηχογράφησαν παρουσία κοινού στο The Zoo στην Αθήνα το τρίτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2020 με τίτλο Live at Zoo.

Συντελεστές:

Θοδωρής Κότσυφας | κιθάρα

Γιάννης Παπαδόπουλος | πιάνο

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

Manolis Koutsounanos band Ταξίδι από την παράδοση ως την τζαζ | 21:00

Soul Peanuts | 22:00

Από την Κοζάνη στη Νέα Υόρκη και από τα χάλκινα πνευστά της Δυτικής Μακεδονίας στη μεγάλη παράδοση της τζαζ, το συναρπαστικό ταξίδι του Μανώλη Κουτσουνάνου και της μπάντας του, έχει για επόμενο σταθμό του το Ηράκλειο και το Summer Jazz in Progress! Όντας ήδη στη διαδικασία ηχογράφησης του επόμενου άλμπουμ του, ο κοζανίτης ντράμερ και η μουσική ομάδα του είναι έτοιμοι να ξεσηκώσουν το κοινό του Ηρακλείου με τη μαγική μίξη παράδοσης και σύγχρονης μουσικής που έχουν αφομοιώσει στον ήχο τους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο στο άλμπουμ Ταξίδι από την παράδοση ως την jazz. Ένας ταξιδευτής της μουσικής, ένας άνθρωπος βαθιά ταυτισμένος με την παράδοση του τόπου του και ταυτόχρονα αναζητητής του καινούριου, ο Μανώλης Κουτσουνάνος μεταλαμπαδεύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το μουσικό του όραμα, συνοδεία μιας πλειάδας σημαντικών μουσικών τόσο της παράδοσης, όσο και της τζαζ.

Ας δούμε τι έγραψε σε άρθρο του στην Αυγή της Κυριακής ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Ιλάν Σόλομον, όταν το Ταξίδι παίχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών: «Η πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα ήταν λυτρωτική. Τα χάλκινα πνευστά και τα κρουστά της μπάντας αυτού του άγνωστού μου ως τότε κοζανίτη ντράμερ της τζαζ, δημιούργησαν μια πρωτόγνωρη μέθεξη στους ασυνήθιστους απ’ αυτά τα διονυσιακά ακούσματα και τους σχεδόν άγνωστους ρυθμούς για τον μέσο αθηναίο ακροατή, αυτήκοους μάρτυρες της συναυλίας. Και όμως, αυτός ο πάντα νέος δημιουργικός ερευνητής των ήχων παραμένει σεμνός, όσο δεν παίρνει».

Συντελεστές:

Μανώλης Κουτσουνάνος | τύμπανα/νταούλι

Σώτος Κουτσουνάνος | τύμπανα/κρουστά

Μιχάλης Ζέγας | κιθάρα

Γιώργος Τζούκας | πιάνο

Γιώτης Κιουρτσόγλου | μπάσο

Γιάννης Οικονομίδης | τρομπέτα

Μιχάλης Γκατζιούρας | τρομπέτα

Νίκος Καρδογιάννης | τρομπόνι

Φώτης Τσιοτίκας | κλαρίνο

Ηχοληψία: Σάκης Στεφανίδης

Soul Peanuts | 22:00

Ένα από τα πιο «καυτά» σχήματα της σύγχρονης αθηναϊκής μουσικής κοινότητας έρχεται στο Summer Jazz in Progress και μετατρέπει τη βραδιά μας σε ένα ξέφρενο πάρτι! Με την αισθητική της γιορτής, της απόλυτης ενέργειας και της εξωστρέφειας on stage, οι Soul Peanuts έρχονται για πρώτη φορά στη Ηράκλειο και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα όμοιο με αυτό που τους έκανε να γεμίζουν ασφυκτικά όλους τους χώρους που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια. Ο ήχος τους κυμαίνεται σε Boogaloo, 60’s RnB & jazz-funk-soul συνθέσεις κλασικών organ σχημάτων, όπως Dr. Lonnie Smith, Jimmy Smith κ.ά. Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2018 από τους Έρικ Παναγόπουλο, Ραφαήλ Μελετέα και Γιάννη Παπαδούλη ως κύριο πυρήνα. Στην πορεία, το τρίο έχει συμπράξει με πολλούς μουσικούς, καθώς και με την κορυφαία jazz blues τραγουδίστρια Τζένη Καπάδαη σε σχήματα που ποικίλουν από κουαρτέτο μέχρι σεπτέτο.

Συντελεστές:

Έρικ Παναγόπουλος | ηλεκτρική κιθάρα

Ραφαήλ Μελετέας | organ

Γιάννης Παπαδούλης | τύμπανα

