Την 3η Διαδικτυακή διάλεξη διοργανώνει η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022, στις 8:00μ.μ. την 3η διαδικτυακή διάλεξη του κύκλου διαδικτυακών διαλέξεων Γλωσσολογίας που οργανώνει για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2022, με τίτλο: ” Η ετερότητα στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης”

Εισηγητής: Κώστας Κανάκης, Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΠΠΓ)

Η ετερότητα, ως έννοια που διατρέχει όλη την κοινωνιογλωσσολογική έρευνα, βρίσκει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στη μελέτη του γλωσσικού τοπίου: δηλαδή, τη διεπιστημονική έρευνα των γραπτών γλωσσικών μηνυμάτων στον δημόσιο χώρο (και τη σχέση τους με άλλους σημειωτικούς πόρους, όπως είναι οι εικόνες κλπ.).

Αντιλαμβανόμενος τον όρο με την ευρύτητα που του αποδίδει η σύγχρονη έρευνα, θα εστιάσω στους τρόπους με τους οποίους πραγματώνεται η γλωσσική ετερότητα στον δημόσιο χώρο. Πρώτον, η ίδια η παρουσία δύο ή και περισσότερων γλωσσών, ακόμη και όταν δεν εκπροσωπούνται στον ίδιο βαθμό, ενδεικνύει την παρουσία ανομοιογενών ομάδων. Δεύτερον, ακόμη και αν εστιάσουμε σε μία και μόνο, κυρίαρχη γλώσσα, τα μηνύματα που εκφράζονται από τους/τις δράστες/τριες του γλωσσικού τοπίου είναι ενδεικτικά διαφορετικών ομάδων και των ιδιαίτερων (και συχνά συγκρουόμενων) τοποθετήσεών τους σε πλήθος ζητημάτων. Εστιάζοντας στο γλωσσικό τοπίο της Μυτιλήνης, θα επιχειρήσω να αναδείξω τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους εγγράφεται η ανθρώπινη παρουσία και δράση στον χώρο σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή και τη δυναμική ενδεικτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ γλώσσας και χώρου.

O Κώστας Κανάκης είναι Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΠΠΓ). Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1990), απέσπασε υποτροφία Fulbright και συνέχισε τις σπουδές του στη γλωσσολογία στο University of Chicago (1990-1995) ως Century Scholar όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (ΚΑΙ: The Story of a Conjunction, 1995). Δίδαξε στο Program in Hellenic Studies, το Department of Classics και το Program in Linguistics στο Πανεπιστήμιο Princeton (1995-1997), στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1998-2001) και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2002). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2000.

Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007, 2η έκδοση 2011) και τους συλλογικούς τόμους Language and Sexuality: (Through and) Beyond Gender (Cambridge Scholars Publishing, 2010) και Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011). Η πιο πρόσφατη έρευνά του εστιάζει σε ζητήματα γλώσσας και κοινωνίας στα Βαλκάνια και κυρίως στην ενδεικτική σχέση γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας και γλώσσας και εθν[οτ]ικής ταυτότητας στο βαλκανικό γλωσσικό τοπίο. Στις εκδόσεις του περιλαμβάνεται επίσης ο συλλογικός τόμος Subjectification: Various Paths to Subjectivity (συνεπιμέλεια με τους A. Athanasiadou και B. Cornillie, Mouton de Gruyter, 2006).

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με διάφορες ιδιότητες (από το 1999). Το 2012-2015 ήταν μέλος του Προγράμματος Αριστείας “(In)fercit” και το 2015-2106 ήταν υπότροφος του DFG στο Institüt fur Slawistik του Humboldt-Universität zu Berlin για το πρόγραμμα Spray-canned discourses: Investigating language and precarious citizenship in the linguistic landscape of Athens and Belgrade”. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Gender and Language, Constructions and Frames, Journal of Modern Greek Studies, Punctum, BELLS και έχει υπηρετήσει ως κριτής για τα Journal of Pragmatics, Journal of Sociolinguistics, Constructions and Frames, Language and Communication, Journal of the Language of Aggression and Conflict, The European Journal of Humor Research, Glossologia, Problems of Post-Communism και τον εκδοτικό οίκο Routledge. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Journal of Sociolinguistics, Gender and Language, Journal of the Language of Aggression and Conflict και εκδότης (με τον Θ. Παραδέλλη) του περιοδικού Aegean Working Paper in Ethnographic Linguistics (AWPEL).

