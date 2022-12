Η ταινία «Avatar: The Way of the Water» στο ΡΕΞ

Στο ΡΕΞ θα προβάλλεται από την Πέμπτη η ταινία «Avatar: The Way of the Water» παραγωγής 2022. Πρόκειται για Αμερικάνικη ταινία, δράσης-περιπέτειας-φαντασίας, σε σκηνοθεσία James Cameron με τους Jemaine Clement, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona Chaplin, Edie Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey Bass, Cliff Curtis, Michelle Yeoh

Υπόθεση: Ο Jake Sully και η Neytiri κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Διοργάνωση: Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου

Προβολές:

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 18:00 & 21:30

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 18:00 & 21:30

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 18:00

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 19:00

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 18:00

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 18:00 & 21:30

Κινηματοθέατρο REX / Είσοδος: 5€ Γεν.