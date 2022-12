Πιθανή συγκράτηση της ταξιδιωτικής ζήτησης το 2023

Σε μια νέα έκθεση, οι αναλυτές της Wolfe Research δήλωσαν ότι αναμένουν πλέον ότι ο τομέας των online ταξιδιών θα παρουσιάσει χαμηλότερη απόδοση από τον S&P 500 κατά τουλάχιστον 10% τους επόμενους 12 μήνες και υποβάθμισαν τις ιστοσελίδες ταξιδιωτικού προγραμματισμού Booking Holdings Inc., Expedia Group Inc. και Tripadvisor Inc. στην πορεία.

“Η ταξιδιωτική ζήτηση είναι πιθανό να μετριαστεί εν μέσω μακροοικονομικής επιβράδυνσης το 2023 και η ομοφωνία δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το μέγεθος”, έγραψαν οι αναλυτές, Deepak Mathivanan, Zach Morrissey και Jack Halpert, σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Οι αναλυτές ανέφεραν επίσης ότι πολλές διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες έχουν “αποτολμήσει σε λιγότερο αποδοτικά κανάλια απόκτησης πελατών” τους τελευταίους 12 με 18 μήνες και ότι υπάρχουν λίγες διαθέσιμες επιλογές για την επέκταση των περιθωρίων κέρδους.

Οι αναλυτές υποβάθμισαν τη μετοχή στη δική τους εκδοχή της αξιολόγησης “διατήρησης”. Επίσης, υποβάθμισαν τόσο την Expedia (EXPE), +2,26%, όσο και την Tripadvisor (TRIP), +2,12% στην εκδοχή τους για αξιολόγηση πώλησης, από διατήρηση.

Η Wolfe Research δήλωσε ότι η έκθεση της Booking Holdings (BKNG +1,99%) στην Ευρώπη, όπου ο αντίκτυπος του πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης είναι πιο έντονος, αποτελεί κίνδυνο για την εταιρία ενόψει του επόμενου έτους.

“Η ανάκαμψη στον τομέα των καταλυμάτων της Expedia είχε μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της και η ανάκαμψή της συνολικά αντιμετώπισε πίεση από τις “επιθετικές” επενδύσεις της Booking Holdings σε αγορές όπως οι ΗΠΑ”, ανέφεραν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι η Expedia κινδυνεύει επίσης από “συνεχείς απώλειες μεριδίων κατά τη διάρκεια μιας πιθανής ύφεσης το 2023, δεδομένης της υποδεέστερης αποτελεσματικότητας του μάρκετινγκ και του μείγματος προϊόντων της”.

Για την Tripadvisor, σημείωσαν ότι “η ελκυστικότητά της στους ταξιδιώτες διαβρώνεται σταθερά, καθώς η ταξιδιωτική έρευνα συνεχίζει να επεκτείνεται πέρα από την Tripadvisor τα τελευταία χρόνια”. Ένας άλλος κίνδυνος ενόψει του επόμενου έτους, ανέφεραν, ήταν η σημαντική συγκέντρωση εσόδων της εταιρίας στον πυρήνα των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων.

Οι αναλυτές διατήρησαν την εκδοχή της διατήρησης της αξιολόγησης για την Airbnb Inc. (ABNB, +0,45%). Είπαν ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία προσφέρει βραχυχρόνιες διαμονές, αντιμετωπίζει προκλήσεις καθώς η καινοτομία της πλατφόρμας εξασθενεί. Είπαν ότι οι μετατοπίσεις προς τα “εναλλακτικά καταλύματα” είναι πιθανό να είναι λιγότερο σημαντικές στο μέλλον και ότι η άνοδος της ζήτησης που σχετίζεται με την πανδημία θα μπορούσε να υποχωρήσει.

“[Η Airbnb] έχει επωφεληθεί από την ισχυρή ανάπτυξη των περιπτώσεων χρήσης, όπως οι βραχυχρόνιες διαμονές (LTS)”, ανέφεραν οι αναλυτές. “Αυτές οι τάσεις υποστηρίζονται σε κάποιο βαθμό από τις ευέλικτες πολιτικές εργασίας. Καθώς κοιτάμε μπροστά, δεν αναμένουμε συνεχή ανάπτυξη από αυτές τις περιπτώσεις χρήσης, καθώς η πανδημική συμπεριφορά επανέρχεται αργά”, συμπλήρωσαν.

Οι μετοχές της Expedia υποχώρησαν κατά 6% στα 90,67 την Τετάρτη, ενώ η Tripadvisor έχασε 6,1% και διαπραγματευόταν στα 17,86. Η Booking Holdings σημείωσε πτώση 3,5% στο 1970 και η Airbnb υποχώρησε 3% στο 90,34.

Η Wolfe Research υποβάθμισε τον τομέα μετά την ανάκαμψη της ταξιδιωτικής ζήτησης φέτος, μετά από δύο χρόνια περιορισμών για τον κορωνοϊό. Αυτή η ζήτηση ώθησε τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και των διαμονών σε ξενοδοχεία σε υψηλότερα επίπεδα και “προσέκρουσε” σε υποστελεχωμένες αεροπορικές εταιρίες, κακές καιρικές συνθήκες και ακυρώσεις πτήσεων.

Αισιοδοξία για το 2023

Παρόλα αυτά, τα στελέχη των αεροπορικών εταιριών παραμένουν αισιόδοξα ενόψει του 2023, παρά την άνοδο των βασικών τιμών. Η Southwest Airlines Co. LUV, +1,78% επανέφερε την Τετάρτη το τριμηνιαίο μέρισμά της σε συνδυασμό με την Ημέρα Επενδυτών και δήλωσε ότι αναμένει “ισχυρές τάσεις εσόδων αναψυχής και επιχειρήσεων” να συνεχιστούν το τέταρτο τρίμηνο. Ενώ η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας δεν μετέβαλε σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές για το εν λόγω τρίμηνο, δήλωσε ότι αναμένει ότι η σταθερή ζήτηση για αναψυχή θα επεκταθεί και στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι αναλυτές της JPMorgan, σε σημείωμά τους την Τρίτη που ανέλαβαν την κάλυψη των εταιριών κρουαζιέρας, ανέφεραν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιο πολλά που να αρέσουν παρά να μην αρέσουν σε αυτές τις μετοχές, επικαλούμενοι την ανερχόμενη ζήτηση. Αλλά σημείωσαν επίσης “μακροοικονομικές ανησυχίες και το ενδεχόμενο για πρόσθετες αυξήσεις χρέους ή/και μετοχών σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος κεφαλαίου έχει αυξηθεί σημαντικά”.

Οι ταξιδιωτικές μετοχές έχουν γενικά υποχωρήσει φέτος. Οι περισσότεροι αναλυτές έχουν αξιολογήσεις για αγορές στην Booking Holdings και για διατήρηση στην Expedia και την Airbnb, σύμφωνα με στοιχεία που παρακολουθούνται από την FactSet. Η πλειονότητα των αναλυτών έχει αξιολόγηση διατήρησης ή πώλησης για την Tripadvisor.

