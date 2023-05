Επίσκεψη στο “Minos Beach Art hotel” της Δ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου

Τα παιδιά της Δ ‘ τάξης του 1ου Δημοτικού σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος e – twinning με θέμα « Well being in post covid 19 schools” και του εργαστηρίου δεξιοτήτων με θέμα “διατροφή”επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο Minos Beach Art.

Στον καταπράσινο κήπο του ξενοδοχείου στην Κρήτη, ανακάλυψαν έργα τέχνης άλλα μισοκρυμμένα και άλλα που κυριαρχούσαν στο χώρο, ανάμεσα σε θάμνους, στα βράχια, κοντά στη θάλασσα, σε μια σκάλα.

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα σε μόνιμη έκθεση, μεταξύ άλλων των Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Κώστα Βαρώτσου, Κώστα Τσόκλη, Θεόδωρου, Γιώργου Γυπαράκη, Boris Despodov, Γιάννη Παρμακέλη, Δημήτρη Ντοκατζή, Ingrid Fragantoni, Ρένα Παπασπύρου, Cecilia Campos, Κλίτσα Αντωνίου, Κώστα Ιωαννίδη, Georgia Kotretsos, Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου και Γιώργου Ρυμενίδη.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου πολύ πρόθυμο και εξυπηρετικό μας μύησε στον υπέροχο κόσμο της τέχνης.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ