Πέμπτη 25 Μαΐου 2023
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Η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης – Όλα τα ονόματα

Από

Νίκος Σγουρός
Νίκος Σγουρός

Ημερομηνία

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά.

Αναλυτικά:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

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