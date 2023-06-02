Οι νέες ειδικότητες στο δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι:
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER -DEVEL OPER/VIDEO GAMES
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.gsae.edu.gr/el/
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://diek.it.minedu.gov.gr/ .
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Α)ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ: http://iek-ag-nikol.las.sch.gr/
Β)ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ : ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16.00-18.00 μ.μ.
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΩΙ : 10.00- 12.00 π.μ.
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΠΡΩΙ: 10.00-12.00 π.μ.
(1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ)
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΤΖΑΒΛΑΣ