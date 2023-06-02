Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023
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Οι νέες ειδικότητες στο δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου

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Ημερομηνία

Οι νέες ειδικότητες στο δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Νικολάου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι:

  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (ΒΟΗΘΟΣ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΨΥΞΗΣ  ΑΕΡΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΔΑΣΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER -DEVEL OPER/VIDEO   GAMES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.gsae.edu.gr/el/

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ –  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://diek.it.minedu.gov.gr/  .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Α)ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ: http://iek-ag-nikol.las.sch.gr/

Β)ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ : ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16.00-18.00 μ.μ.

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ ΠΡΩΙ : 10.00- 12.00 π.μ.

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΠΡΩΙ: 10.00-12.00 π.μ.

(1-15  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΑ)

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

 

ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ  ΤΖΑΒΛΑΣ

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