Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης έρευνας και της εξαγωγής των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ψηφιακά δεδομένα αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα 2019 – ‘24.

Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

«Η παραγγελία του εισαγγελέα», υπογράμμισε ο υπουργός, «συνεχίζει να εκτελείται αδιαλείπτως και γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ειδική μονάδα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα συνεχίσει την έρευνα με τους εξής στόχους: Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης μοναδικών δικαιούχων, εξέταση -και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό- της δραστηριοποίησης πιθανών εγκληματικών ομάδων. οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη αυτών των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό εκ νέου μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».