Μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκαν οι Σαμιώτες που αντίκρυσαν ένα νεαρό αρσενικό φυσητήρα, μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων και βάρους γύρω στον έναν τόνο, ο οποίος εκβράστηκε νεκρός στις βόρειες ακτές της Σάμου.

«Η συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διόδους για τους γίγαντες των θαλασσών μας, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται στην περιοχή νεκρός νεαρός φυσητήρας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, δεδομένου ότι το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής του είδους φτάνει τα 70 χρόνια» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το Ινστιτούτο θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η νεκροψία πραγματοποιήθηκε από κτηνίατρο με εμπειρία στις νεκροτομές κητωδών, σε συνεργασία με θαλάσσιους βιολόγους και κτηνίατρο με ειδίκευση στα κητώδη. Δείγματα έχουν ήδη ληφθεί και θα αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια, με στόχο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

«Ο θάνατος δεν αποδίδεται σε ανθρωπογενή αίτια. Το πιο πιθανό είναι να επήλθε από τοξική μόλυνση» δηλώνει ο διευθυντής του Αρχιπελάγους Θοδωρής Τσιμπίδης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν εμφανείς τραυματισμοί στο κήτος.

Πηγή :ERTNEWS