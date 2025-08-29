Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα έχουν φοροελαφρύνσεις και η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει τα χρήματα που θα δοθούν ως παροχές και θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο κανάλι Open, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,5 δισ. και «έχουμε εξηγήσει πώς βρέθηκαν τα λεφτά» τα οποία, όπως είπε, δεν προέκυψαν από υπερφορολόγηση αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και το επόμενο, το οποίο λέμε είναι ότι κυρίες και κύριοι- σε ένα πολιτικό σύστημα αναφέρομαι- με βάση αυτά τα λεφτά εμείς θα πάμε να ανακοινώσουμε, εν προκειμένω ο Πρωθυπουργός, μια σειρά από φοροελαφρύνσεις, με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των χαμηλότερων εισοδημάτων και την ενίσχυση της οικογένειας» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για παροχή 13ου και 14ου μισθού, υπογράμμισε ότι ως προς τον 13ο μισθό, το ποσό είναι λίγο κάτω από 1,4 δισ., ενώ μπορεί την επόμενη χρονιά να προσεγγίσει το 1,5 δισ. γιατί υπάρχει η ετήσια αύξηση.

«Αυτό που λέμε εμείς, είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επειδή δεν θέλω να μιλάω στον αέρα, ρώτησα το υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μου έδωσαν την ακριβή σελίδα και το σημείο των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρώπης που λένε ότι όταν θέλεις να πάρεις ένα μέτρο, το συγκεκριμένο, πρέπει να υπολογίζεις το μεικτό κόστος. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι ο Μαρινάκης, όχι ο Πρωθυπουργός, όχι η Κυβέρνηση, όχι ο Πιερρακάκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει το κόστος, στο μεικτό κόστος» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε: «Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάτι το οποίο ακούγεται λογικό. Δηλαδή το καθαρό κόστος, «το καθαρό σου κοστίζει, αυτό το οποίο δηλαδή μπαίνει στην τσέπη του άλλου». Η Ευρώπη όμως λέει ότι για να προσδιορίσεις ένα μέτρο, για να πάρεις αυτό το μέτρο, για να υπολογίσεις το κόστος αυτού του μέτρου δημοσιονομικά, άρα να μην ξεπεράσεις τις οροφές δαπανών, που αν το κάνεις αυτό μπαίνεις σε επιτήρηση, πρέπει να υπολογίζεις το μεικτό κόστος. Εμείς, λοιπόν υπακούμε, όπως όλα τα κράτη στους ευρωπαϊκούς κανόνες για να μην μπούμε σε εποπτεία».

Αναφερόμενος στην αύξηση εσόδων είπε ότι προκύπτουν όχι από φόρους αλλά από τη μείωση της ανεργίας. «Όταν 500.000 άνθρωποι βρίσκουν δουλειά, έχουμε την χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, αυτοί οι άνθρωποι ενώ πληρώνονταν από το κράτος με το επίδομα ανεργίας, άρα κόστιζαν στο κράτος, τώρα δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές, οι οποίοι δεν είναι αυξημένοι» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα είπε ότι δεν υποτιμά η κυβέρνηση έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά «δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους και αναφέρομαι σε κάποιους αναλυτές, που στην Δημοκρατία μας έχουν κάθε λόγο να το κάνουν και αυτονόητο δικαίωμα, να ξαναγράψουν την ιστορία» και προσέθεσε:

«Αυτοκριτική δεν έχει γίνει. Δεν πειράζει που μας φόρτωσε 100 δισεκατομμύρια. Δεν πειράζει που έφερε ένα αχρείαστο μνημόνιο. Δεν πειράζει που ενώ θα μείωνε τους φόρους, τους αύξησε. Δεν πειράζει ο νόμος Κατρούγκαλου». Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι «είναι προφανές ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι αναλυτές, επαΐοντες κλπ. που προσπαθούν να «ξεπλύνουν» πολιτικά τον κ. Τσίπρα. Είναι προφανές αυτό. Λοιπόν, το αν θα πετύχει ή όχι, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Και να πω και κάτι; Οι πολίτες τρεις φορές «καταδίκασαν» πολιτικά τον κ. Τσίπρα».

Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκαν πολλοί κακοποιοί γιατί δεν είχε εξαιρέσεις από τις αποφυλακίσεις:

«Το συγκεκριμένο δεν είχε εξαιρέσεις κι επειδή απασχολεί την κοινή γνώμη κάθε φορά που γίνεται ένα πάρα πολύ βαρύ έγκλημα, μία παιδοκτονία, μία γυναικοκτονία, να ξέρει ο κόσμος που μας βλέπει ότι υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται στον κόσμο ως προοδευτική. Η ιστορία έγραψε ότι υπήρξε μια κυβέρνηση στη χώρα που έφερε έναν νόμο όπου κάποιος που ήταν να μπει στη φυλακή 20 χρόνια, βγήκε. Πόσο είναι το 1/3 του 20; 20 χρόνια ξέρετε, ποιος μπορεί να πάρει; Πόσο βαριά ήταν η ποινή πριν 20 χρόνια; Μπορεί να είναι έμπορος ναρκωτικών. Αντί για είκοσι χρόνια, βγήκε στα επτά. Να μην το ξέρει ο κόσμος αυτό;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις σχετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης: «Εμείς ήρθαμε στην εξουσία και την ανθρωποκτονία, το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα, μια γυναίκα, ένα παιδί, την παραλάβαμε από τον Ποινικό Κώδικα του κυρίου Τσίπρα ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια. Ήρθε, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Φλωρίδης, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και είπαν: «μόνο ισόβια». Ήρθαμε εμείς στην εξουσία και είπαμε: «Αν καταδικαστείς για βιασμό ενός παιδιού «θα έχεις μόνο ισόβια». Αυτό, επειδή ζούμε σε μια χώρα «της ταμπέλας και του τίτλου», είναι πολιτική».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέχρι τέλους: «Μηδενός εξαιρουμένου, αλλά εμείς ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που εννοείται σεβόμαστε απόλυτα την έρευνά της, στείλαμε μια σειρά από ανθρώπους, 5.000 ΑΦΜ, στη Δικαιοσύνη. Κάποιοι εξ αυτών δικάζονται, μάλιστα, για πολύ σοβαρά αδικήματα ήδη. Είπε ο πρωθυπουργός με την απαραίτητη αυτοκριτική που έπρεπε να κάνει και έκανε, ότι προφανώς αυτά δεν ήταν αρκετά. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να γίνουν δύο πράγματα, γιατί η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έχει ήδη γίνει και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Τέλος αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και στις δηλώσεις Φιντάν και σημείωσε πως «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο Κράτος, το οποίο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ψηλώνει ουσιαστικά. Δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Σέβεται το Διεθνές Δίκαιο. Κάθε της κίνηση υπαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε θα δεχθεί, όπως είπα και πριν, υποδείξεις ούτε πρόκειται ποτέ να βάλει στο ζύγι ή στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας. Αυτή η πολιτική του διαλόγου, με σεβασμό στον συνομιλητή μας, αλλά του διαλόγου που δεν συνεπάγεται, σε καμία περίπτωση, υποχώρηση, έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο, στα πολύ πιο δύσκολα χρόνια, γεωπολιτικά, διπλωματικά, σε όλα τα επίπεδα, να ισχυροποιείται ουσιαστικά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».