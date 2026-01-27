Οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν για το ματς της Πέμπτης στο Europa League, σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Τιμοσοάρα της Ρουμανίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να βρίσκονται μέσα σε ένα μαύρο βαν το οποίο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με μία νταλίκα.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

Στο βαν επέβαιναν σύμφωνα με πληροφορίες 10 άτομα που ήταν κυρίως από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και από δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης (Νεάπολη και Επτάλοφο).

– Οι ηλικίες των θυμάτων είναι από 28 έως 30 ετών.

Τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους φίλους του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές εκδρομές επιλέγουν αυτή τη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας, Σερβίας που δεν είναι στην ΕΕ.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Βίντεο με τις εικόνες καταστροφής μετά το τροχαίο

