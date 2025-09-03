Θερμό επεισόδιο ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη – «Πυροβολούσαν στον αέρα οι Τούρκοι»

03/09/2025
03/09/2025
03/09/2025
03/09/2025
03/09/2025
03/09/2025
03/09/2025
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, 2025
Θερμό επεισόδιο ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη – «Πυροβολούσαν στον αέρα οι Τούρκοι»

by anatolh kim
03/09/2025
in Ελλάδα, Ρεπορτάζ
Σοβαρό περιστατικό μεταξύ τουρκικών αλιευτικών και ελληνικών σκαφών καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης.

Oι Έλληνες ψαράδες επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν στους Τούρκους συναδέρφους τους, ότι έχουν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές και δέχτηκαν απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα.

Όπως καταγγέλλει στο voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00 η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιγράφει ο κ. Μανιός.

Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας γιατί αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Μανιός.

Σημειώνεται πως αυτό το διάστημα τα γρι-γρι ψαρεύουν γάβρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο θρακικό πέλαγος.
www.real.gr

