Με οδύνη πληροφορηθήκαμε την είδηση θανάτου του αγαπητού συναδέλφου και μέλους του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η Δ.Ε. του ΤΕΕΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
- Να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.
- Να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένειά του.
- Να παραστεί η Δ.Ε. στη νεκρώσιμη ακολουθία.
- Να καταθέσει το ποσό των 50,00 € στο ίδρυμα «Ροδαυγή».
Ο εκλιπών υπήρξε άξιος επιστήμονας, αγαπητός συνάδελφος και ενεργό μέλος της κοινωνίας μας. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον τεχνικό κόσμο και στην τοπική κοινωνία.
Ως Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζουμε τα θερμότερα μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ταβερναράκης