Με οδύνη πληροφορηθήκαμε την είδηση θανάτου του αγαπητού συναδέλφου και μέλους του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η Δ.Ε. του ΤΕΕΤΑΚ αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.

Να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένειά του.

Να παραστεί η Δ.Ε. στη νεκρώσιμη ακολουθία.

Να καταθέσει το ποσό των 50,00 € στο ίδρυμα «Ροδαυγή».

Ο εκλιπών υπήρξε άξιος επιστήμονας, αγαπητός συνάδελφος και ενεργό μέλος της κοινωνίας μας. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον τεχνικό κόσμο και στην τοπική κοινωνία.

Ως Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ εκφράζουμε τα θερμότερα μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης