Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας συνεδριάζοντας εκτάκτως με αφορμή την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού, εκφράζει την βαριά του θλίψη για το θάνατο ενός αγαπητού ανθρώπου που υπήρξε πρωτοπόρος στον Ελληνική τουρισμό και σημάδεψε ανεξίτηλα την πορεία της Ελούντας. Σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου αποφασίζει ομόφωνα:

– Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος

– Αντί στεφάνου να κατατεθούν στη μνήμη του στους Συλλόγους Γονέων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ελούντας το ποσό των 100 ευρώ αντίστοιχα.

– Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

– Στην επόμενη εκδήλωση να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ελούντας