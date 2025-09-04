Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ – «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ – «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

04/09/2025
Η Ρωσία λέει πως έχει κυριεύσει «περίπου τη μισή» Κούπιανσκ, η Ουκρανία διαψεύδει

Η Ρωσία λέει πως έχει κυριεύσει «περίπου τη μισή» Κούπιανσκ, η Ουκρανία διαψεύδει

04/09/2025
Ο Τραμπ απειλεί να πάει τη WSJ στα δικαστήρια εξαιτίας άρθρου που του αποδίδει επιστολή στον Έπστιν

Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα

04/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-09-2025

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-09-2025

04/09/2025
Προβολή ταινίας “ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ” του Άγγελου Σπάρταλη

Προβολή ταινίας “ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ” του Άγγελου Σπάρταλη

03/09/2025
Ο ιστορικός οίκος σαμπάνιας, Taittinger Champagne ταξιδεύει στο Minos Beach Art Hotel

Ο ιστορικός οίκος σαμπάνιας, Taittinger Champagne ταξιδεύει στο Minos Beach Art Hotel

03/09/2025
Θα αποκτηθεί επιτέλους η έκταση ανατολικά του νοσοκομείου;

Η απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων σκαφών από την μαρίνα Αγίου Νικολάου

03/09/2025
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ – «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

by anatolh kim
04/09/2025
in Κόσμος
epa12350210 Rescuers and firefighters operate at the scene after the Gloria funicular cable railway derailed in Lisbon, Portugal, 03 September 2025. At least three people died in the derailment, with emergency services reporting that several were injured and others are still trapped at the scene. EPA/MIGUEL A. LOPES

epa12350210 Rescuers and firefighters operate at the scene after the Gloria funicular cable railway derailed in Lisbon, Portugal, 03 September 2025. At least three people died in the derailment, with emergency services reporting that several were injured and others are still trapped at the scene. EPA/MIGUEL A. LOPES

Share on FacebookShare on Twitter
Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά τη συντριβή του τελεφερίκ Γκλόρια στην καρδιά της Λισαβόνας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 18.

Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το τελεφερίκ, ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε κτίριο στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών της Πορτογαλίας, πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί. Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν αρκετοί ξένοι, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι εθνικότητές τους.

Το τελεφερίκ με το χαρακτηριστικό κίτρινο και λευκό χρώμα ανεβοκατεβαίνει τον απότομο λόφο συνδέοντας την πλατεία Restauradores με τη συνοικία Bairro Alto. Το βαγόνι κατέληξε αναποδογυρισμένο στο στενό δρομάκι της διαδρομής του, με τα πλαϊνά τμήματα και την οροφή του συνθλιμμένα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κτίριο στη στροφή του δρόμου.

Οι έρευνες για τα αιτία του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα πάντως με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κτίριο στη στροφή του δρόμου.

Η σκηνή της τραγωδίας καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το κίτρινο όχημα αναποδογυρισμένο και σχεδόν εντελώς κατεστραμμένο. Οι άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή ενώ σκόνη και συντρίμμια κάλυπταν την περιοχή.

Ορισμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ ήταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα», ενώ άλλοι δήλωσαν ότι το όχημα κατέβαινε «με όλη του την ταχύτητα» και «χτύπησε το κτίριο με απίστευτη δύναμη».

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμα προσδιορίσει την ακριβή αιτία του δυστυχήματος, υπάρχουν αναφορές ότι ένα καλώδιο ξέφυγε από την τροχιά του, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το κτίριο.

«Χτύπησε το κτίριο με τρομακτική δύναμη και διαλύθηκε σαν χαρτονένιο κουτί…» περιέγραψε τη σκηνή στο πορτογαλικό δίκτυο SIC μια αυτόπτης μάρτυρας, κάνοντας λόγο για ένα όχημα που έμοιαζε να κινείται χωρίς φρένα. Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε πεζό, ενώ επικράτησαν σκηνές πανικού στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade, με περαστικούς να τρέχουν για να σωθούν.

Η εταιρεία Carris, υπεύθυνη για τη λειτουργία του τελεφερίκ, δήλωσε ότι έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων των τετραετών και διετών συντηρήσεων, καθώς και καθημερινών, εβδομαδιαίων και μηνιαίων επιθεωρήσεων. Ο Δήμος Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία άλλων τελεφερίκ της πόλης, διατάσσοντας άμεσους ελέγχους. Το συνδικάτο SITRA έκανε γνωστό ότι ένα από τα μέλη του βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.

«Είναι μια τραγωδία που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Κάρλος Μοέδας, ενώ ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε «συγκλονισμένος από το τρομερό ατύχημα».
www.real.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing