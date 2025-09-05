ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

05/09/2025
Ο Τραμπ μείωσε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

05/09/2025
Αργεντινή: Το κοινοβούλιο ακύρωσε το βέτο του στον νόμο για τους ανάπηρους – Πολιτική ήττα για τον πρόεδρο Μιλέι

05/09/2025
Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή 35χρονη μητέρα

05/09/2025
Φωτιά στην περιοχή της Ελούντας

Απολογισμός της χθεσινής φωτιάς στην Ελούντα

05/09/2025
Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους πως «εμποδίζουν» την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

05/09/2025
ΗΠΑ: Εφετείο αποφασίζει ότι το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες» μπορεί να παραμείνει ανοιχτό

05/09/2025
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
by anatolh kim
05/09/2025
in Κόσμος
Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες Πέμπτη την υπέρπτηση δυο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.

Το συμβάν καταγράφεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί πλήματος των ΗΠΑ που σκότωσε κατ’ αυτόν 11 «ναρκωτρομοκράτες» οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας. Το Καράκας αναφέρθηκε σε «εξωδικαστικές δολοφονίες».
www.real.gr

