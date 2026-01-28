Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού διαδηλωτή από πυρά του ICE στη Μινεάπολη

Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού διαδηλωτή από πυρά του ICE στη Μινεάπολη

28/01/2026
Νετανιάχου: Θα πλήξουμε το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, σε περίπτωση που επιτεθεί στο Ισραήλ

Νετανιάχου: Θα πλήξουμε το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, σε περίπτωση που επιτεθεί στο Ισραήλ

28/01/2026
Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

28/01/2026

Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

28/01/2026
Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου

Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου

28/01/2026
Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο

28/01/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28-01-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28-01-2026

28/01/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού διαδηλωτή από πυρά του ICE στη Μινεάπολη

by anatolh kim
28/01/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ απηύθυνε σήμερα έκκληση για «ενότητα» μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού διαδηλωτή από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

«Πρέπει να ενωθούμε. Απευθύνω έκκληση για ενότητα. Ξέρω τον σύζυγό μου, τον πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ), είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο, και καταβάλλουν προσπάθειες από κοινού για να γίνουν όλα με ειρηνικό τρόπο, χωρίς ταραχές», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Παράλληλα κάλεσε όσους διαδηλώνουν κατά της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης που επικρίνεται ολοένα και περισσότερο για βάναυσες μεθόδους, να το κάνουν ειρηνικά. «Είμαι κατά της βίας. Οπότε, σας παρακαλώ: εάν διαδηλώνετε, διαδηλώστε ειρηνικά», πρόσθεσε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ σε μια από τις λιγοστές φορές που έχει σχολιάσει δημοσίως την επικαιρότητα.

Η Μελάνια Τραμπ μίλησε στο Fox News με φόντο μια αφίσα για το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο ακολουθεί τη σύζυγο του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο. Η ταινία θα προβληθεί αύριο Τετάρτη σε αβάν πρεμιέρ στην Ουάσινγκτον και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Παρασκευή.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing