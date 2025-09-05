Ο Τραμπ μείωσε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

Ο Τραμπ μείωσε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

05/09/2025
Ο Τραμπ μείωσε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

by anatolh kim
05/09/2025
in Κόσμος
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μειώνονται οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί στα εισαγόμενα ιαπωνικά αυτοκίνητα στο 15%, από το 25% ως τώρα, και προβλέπεται αυτοί στα περισσότερα άλλα προϊόντα που εισάγει η χώρα του από τον ασιατικό σύμμαχό της να μην ξεπερνούν αυτό το νέο επίπεδο.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ επτά ημέρες αφού δημοσιευτεί το συγκεκριμένο εκτελεστικό διάταγμα στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, κι επιβεβαιώνουν την ανάγνωση που έκανε η ιαπωνική κυβέρνηση στη συμφωνία που υπέγραψε με την Ουάσιγκτον.

Με βάση τις λεπτομέρειες του εκτελεστικού διατάγματος για την εφαρμογή της συμφωνίας που υπέγραψαν στα τέλη Ιουλίου η Ουάσιγκτον και το Τόκιο, ορίζεται οροφή των επιπρόσθετων δασμών στα περισσότερα ιαπωνικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο 15%.

Ορισμένοι τομείς, όπως ο αεροναυπηγικός, αυτός των πρώτων υλών που δεν διαθέτουν οι ΗΠΑ και αυτός των γενόσημων φαρμάκων εξαιρούνται, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Με τους επιπρόσθετους δασμούς να κατεβαίνουν στο 15% από το 25% (27,5% αν συνυπολογιστούν προϋπάρχοντες) για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η Ιαπωνία εξασφαλίζει έτσι μεταχείριση ισότιμη με αυτήν της ΕΕ.

Το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του κ. Τραμπ στον Λευκό Οίκο ξεδιαλύνει της αμφιβολίες για τους όρους της συμφωνίας που υπέγραψαν η Ουάσιγκτον και το Τόκιο.

Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωνε πως το μέγιστο ύψος των επιπρόσθετων δασμών θα είναι 15%, όπως και στη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, ενώ διάφοροι αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν αντίθετα πως οι δασμοί 15% επρόκειτο να προστεθούν σε προϋπάρχοντες.

Το χθεσινό διάταγμα του κ. Τραμπ επιβεβαιώνει την ιαπωνική εκδοχή.

Η συμφωνία που υπογράφτηκε την 22η Ιουλίου προέβλεπε ανταλλάγματα από ιαπωνικές εταιρείες, ιδίως επενδύσεις ύψους «550 δισεκατομμυρίων δολαρίων», από τις οποίες «το 90% των κερδών θα παραμένει στις ΗΠΑ», καυχιόταν τότε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Ακόμη, η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να αγοράσει «αμερικανικά προϊόντα (αξίας) 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων», χωρίς να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα, ενώ οι δυο πλευρές επρόκειτο να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από την Αλάσκα.

Ακόμη, το Τόκιο δεσμεύτηκε να αγοράσει «εμπορικά αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, ιδίως 100 Boeing», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, καθώς και να προχωρήσει στην «άρση μακρόχρονων περιορισμών» που εμπόδιζαν την πρόσβαση αμερικανικών αυτοκινήτων στην ιαπωνική αγορά.

Η Ιαπωνία παράλληλα επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις αγορές της. Το Τόκιο υποσχέθηκε αξιοσημείωτα την 29η Αυγούστου να επενδύσει 68 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία, με την οποία εννοεί να βαθύνει τις σχέσεις της, τόσο τις εμπορικές όσο και αυτές στο πεδίο της ασφάλειας.
www.real.gr

