Πόλεμος στην Ουκρανία: Δυο νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο

28/01/2026
Νετανιάχου: Θα πλήξουμε το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, σε περίπτωση που επιτεθεί στο Ισραήλ

28/01/2026
Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

28/01/2026

Μελάνια Τραμπ: Έκκληση για ενότητα, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού διαδηλωτή από πυρά του ICE στη Μινεάπολη

28/01/2026
Κινητικότητα στο μεταναστευτικό: Κλειστά κέντρα στην Αφρική

28/01/2026
Τάξη στο χάος της περιουσίας του Δημοσίου

28/01/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28-01-2026

28/01/2026
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
by anatolh kim
28/01/2026
in Κόσμος
epaselect epa12328978 Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a five-storey residential building in Kyiv, Ukraine, 28 August 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least 14 people were killed, including 3 children, and 38 were injured in Kyiv, as Russia launched an overnight attack over Ukraine with 598 drones and 31 missiles, according to the State Emergency Service. EPA/SERGEY DOLZHENKO

Η επιδρομή έπληξε την κοινότητα Μπιλοχορόντσκα, νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, διευκρίνισε ο αξιωματικός, ο Μικόλα Καλάσνικ, μέσω Telegram.

Δυο άνθρωποι, άνδρας και γυναίκα, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Χθες Τρίτη κύμα ρωσικών επιδρομών σκότωσε 12 αμάχους, ανάμεσά τους πέντε σε επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και έπληξε ενεργειακές υποδομές, τη στιγμή που αναμένεται να συνεχιστούν τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.

Η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, προκαλώντας θύματα στις τάξεις των αμάχων, στοχοποιώντας κυρίως ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με έκθεση αποστολής του ΟΗΕ για την επιτήρηση της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 ήταν η «πιο φονική» χρονιά από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή το 2022, με πάνω από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ καταμετρά σχεδόν 15.000 ουκρανούς άμαχους νεκρούς και άλλους 40.600 τραυματίες.
