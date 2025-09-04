Στα 25 ευρώ ορίστηκε η αμοιβή των βιοπαθολογικών εργαστηρίων για την λήψη δείγματος στο πλαίσιο του Προληπτικού Προγράμματος Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το υπουργείο Υγείας.

Η αμοιβή αφορά αποκλειστικά την πράξη της λήψης του δείγματος για το HPV DNA test. Τα δείγματα θα αποστέλλονται σε πιστοποιημένα εργαστηριακά κέντρα αναφοράς, τα οποία θα πραγματοποιούν την ανάλυση, θα εκδίδουν τα αποτελέσματα και θα αποζημιώνονται ξεχωριστά από το πρόγραμμα.

Σε ανακοίνωσή του, το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Π.Φ.Υ. σημειώνει:

«Η απόφαση για την αποζημίωση της λήψης δείγματος είναι ένα βήμα προς την ενίσχυση της πρόληψης, αλλά εμείς παραμένουμε σταθερά στο πλευρό των συναδέλφων και συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αύξηση της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης σε δίκαια και ρεαλιστικά επίπεδα».

Το HPV DNA test έχει καθιερωθεί διεθνώς ως αξιόπιστη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο της μήτρας και αποτελεί τον πυρήνα του εθνικού προγράμματος πρόληψης.