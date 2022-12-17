Νέας γενιάς, «έξυπνα» υδρόμετρα θα προμηθευτεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, τα οποία θα αντικαταστήσουν το μεγαλύτερο αριθμό των υφιστάμενων παλιών υδρομέτρων.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ στην προκήρυξη του έργου προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος αυτόματης καταμέτρησης υδρομετρητών (με τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης) προχώρησε η ΔΕΥΑΑΝ. Το έργο- προμήθεια είναι προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών ορίστηκε η 16η Δεκεμβρίου 2022. Η προμήθεια με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση ύψους 5.000.000 ευρώ στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», στον άξονα «Περιβάλλον». Η μη επιλέξιμη δαπάνη αφορά τη δεκαετή συντήρηση και λειτουργία, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑΝ.

Ήδη υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑΝ Βαγγέλη Μαυρικάκη η σύμβαση για τη σύναψη δανείου 5.000.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του οποίου θα γίνονται οι πληρωμές του εργολάβου. Το δάνειο θα «εξυπηρετείται» από το κονδύλι που έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης».

Όπως είπαν στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαυρικάκης και ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΑΝ Γιάννης Πεδιαδίτης, επιδίωξη είναι να αντικατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 22.500 παλιά υδρόμετρα που είναι εγκατεστημένα στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Η προκήρυξη για την πρώτη φάση της προμήθειας αφορά αντικατάσταση 16.800 παλιών με νέας τεχνολογίας υδρόμετρα και πιθανόν με συμπληρωματική προκήρυξη να αντικατασταθούν σε επόμενη φάση και τα υπόλοιπα.

Το σύστημα

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, η προμήθεια αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης ενδείξεων υδρομέτρων και περαιτέρω διαχείρισης τους μέσω συστήματος σταθερού κατά το οποίο οι μετρούμενες τιμές θα μεταδίδονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. μέσω δικτύου συγκεντρωτών ή/ και αναμεταδοτών.

Στη συνέχεια, το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων θα ενσωματώνεται στο υδραυλικό μοντέλο της ΔΕΥΑΑΝ για τον υπολογισμό των διαρροών και την περαιτέρω ανάλυση, επεξεργασία και εισαγωγή στο σύστημα τιμολόγησης.

Σκοπός και στόχος

Σκοπός της δημοτικής επιχείρησης είναι η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ανίχνευσης διαρροών μέσω τηλεματικής καταγραφής υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου. Η μελέτη θα καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα των περιοχών του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου η ύδρευση αποτελεί ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Βασικός στόχος είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλους τους σταθμούς ελέγχου κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων σε Κέντρο Ελέγχου και η επεξεργασία τους συνολικά, ώστε σε συνδυασμό με μετρούμενη κατανάλωση των εξωτερικών υδραγωγείων και διανομής νερού να οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική αντίληψη των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού, και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους του υδροδοτικού συστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το λογισμικό προσομοίωσης των δικτύων και της ευφυούς διαχείρισης, θα οδηγούν στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση των διαρροών.

Εντοπισμός διαρροών

Στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. σήμερα λειτουργεί σύστημα Τηλεμετρίας που καλύπτει μέρος του εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαμενές) και αποτελείται από Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 17 Τοπικούς Σταθμούς Ύδρευσης. Με ένταξη στο ολοκληρωμένο σύστημα την παρακολούθηση του δικτύου σε επίπεδο κατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΥΑΑΝ θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί άμεσα και απόλυτα ακριβή προσδιορισμό του υδατικού ισοζυγίου και εντοπισμό των διαρροών.

Τα δεδομένα των μετρήσεων μπορούν να συλλέγονται αυτόματα μέσω φορητών μέσων ανάγνωσης και επεξεργασίας των ενδείξεων ή από σταθερό δίκτυο μετάδοσης των δεδομένων στο κέντρο ελέγχου. Επίσης θα περιλαμβάνονται διάφοροι συναγερμοί που συνδέονται με κρίσιμες καταστάσεις του δικτύου, όπως διαρροές, ύπαρξη αέρα στο δίκτυο, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, παραβίαση κλπ.

Η παρέμβαση αυτή θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, αλλά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που εντείνεται το πρόβλημα και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ο συνδυασμός των δεδομένων καταγραφής των εν λόγω σταθμών με την προσομοίωση της λειτουργίας του δικτύου και την ευφυή διαχείρισή του, οδηγούν στον άμεσο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου του κάθε δικτύου ή ζώνης, του άμεσου εντοπισμού διαρροών και της απόδοσης του δικτύου.

Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται το σύστημα τηλεελέγχου και εντοπισμού διαρροών της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου στο μεγαλύτερο τμήμα καινούριου εσωτερικού δικτύου που είναι στην ευθύνη της και έχει την μεγαλύτερη κατανάλωση.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της -συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της τεκμηρίωσης και της δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ