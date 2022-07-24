Όπως μετέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης Μανόλης Πάγκαλος, το πρώτο διάστημα των φετινών θερινών εκπτώσεων μπορεί να χαρακτηριστεί μάλλον ως υποτονικό. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών να μην είναι ευχαριστημένοι και να εκφράζουν τον προβληματισμό τους μπροστά στο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει – και για τους ίδιους και για το καταναλωτικό κοινό – και η πανδημία και το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας σε αγαθά πρώτης ανάγκης, καύσιμα, ρεύμα κλπ.

Αναφορικά με την ανεβασμένη κίνηση που παρατηρείται στους εμπορικούς δρόμους του Αγίου Νικολάου το τελευταίο 15νθημερο, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου σημειώνει ότι αυτό δεν «μεταφράζεται» και σε αύξηση – επαρκή τονωτική ένεση στους τζίρους των καταστημάτων. Επισκέπτες και ντόπιοι, όπως παρατηρεί και ο ίδιος, δεν ξοδεύουν, επηρεασμένοι και αυτοί από όλο το σκηνικό ακρίβειας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Είναι προσεκτικοί και οι αγορές τους είναι χαμηλού προϋπολογισμού.

«Δεν είναι μέχρι στιγμής ο Ιούλιος όπως αυτά που ξέραμε προ πανδημίας», σχολιάζει κατανοώντας πάντως όπως λέει και την πλευρά των καταναλωτών που δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουν σε τόσες ανάγκες και υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Πάγκαλος υπενθυμίζει ότι τα εμπορικά καταστήματα του Αγίου Νικολάου προσφέρουν και σε αυτή την εκπτωτική περίοδο πολύ καλές προσφορές στα προϊόντα τους, που προσεγιστικά φθάνουν μέχρι και το 50-60%. Καλεί δε τους καταναλωτές να στηρίξουν την τοπική αγορά της πόλης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ