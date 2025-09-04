Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα Θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια Σπύρου Κοκοτού για την απώλεια του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα.

Ο αποθανών τίμησε την πόλη μας με την παρουσία και τη δράση του για πολλά χρόνια.

Διακεκριμένος επιστήμονας κόσμησε τον τόπο μας με υπέροχα ξενοδοχεία, σεβώμενος το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους του.

Ανέβασε ψηλά τον πήχυ των τουριστικών υποδομών με κατασκευές πολλών ξενοδοχείων ως αρχιτέκτονας και έκανε γνωστή τη μέχρι τότε μικρή Ελούντα διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Πορεύθηκε με ευγένεια και διακριτικότητα με την αφοσιωμένη σύζυγό του κα. Ελιάνα, ευεργέτη του Συλλόγου μας και τα υπέροχα παιδιά του που συνεχίζουν το έργο του.

Η απουσία του θα είναι αισθητή στον κόσμο των Ξενοδόχων αλλά και στην πόλη μας. Ευγνώμονες για όσα έχει πράξει ο Σύλλογός μας εύχεται η Παναγία η Παντάνασσα να ενσταλάξει βάλσαμο παρηγορίας στους οικείους του και να τον αναπαύσει μετά των δικαίων.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος ΔημήτριοςΜετοχιανάκης

Η Γεν.Γραμματέας

Μαρία Μαρκάκη-Φαζού