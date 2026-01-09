Ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ (Αδαμάκης) και ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος είναι οι δύο Μητροπολίτες που θα έλθουν στην Κρήτη για τις διαδικασίες εκλογής των δύο νέων Μητροπολιτών, στις χηρεύουσες Μητροπόλεις σε Χανιά και Σπήλι. Πρόκειται για την Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και την Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων. Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐσυνέχισε καί σήμερον, 9ην Ἰανουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, θεωρήσασα ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Κατ᾿ αὐτήν, ἐνεκρίθη τό ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς καταρτισθέν σχέδιον «Κανονισμοῦ ἀπονομῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης δι᾿ Ἀρχιερεῖς».

Περαιτέρω, τό Ἱερόν Σῶμα, θεωρῆσαν σχετικόν ἔγγραφον αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, δι᾿ οὗ ζητεῖται ἡ διά δύο Ἱεραρχῶν συμπλήρωσις τοῦ ὑπό τοῦ Νόμου καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπαιτου-μένου ἀριθμοῦ μελῶν αὐτῆς, πρός ἐκλογήν Μητροπολιτῶν διά τάς χηρευούσας Ἐπαρχίας ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ, ὥρισε τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, ὡς γραμματέα δέ αὐτῶν τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Οἰκουμένιον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.