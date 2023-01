Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts ζητά μάγειρες

Ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts διαθέτει πέντε από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, το Minos Beach art hotel, το Minos Palace hotel & suites και το Candia Park village στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, το Life Gallery athens στα βόρεια προάστια της Αθήνας καθώς και το Sunprime Miramare Park suites & villas στη Ρόδο.

Τα ξενοδοχεία του ομίλου συνδυάζουν τους τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: Εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες. Μετρώντας πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, η bluegr Hotels & Resorts κατέχει υψηλές διακρίσεις μεταξύ των οποίων πιστοποίηση Great Place to Work για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον και πιστοποίηση από το διεθνή φορέα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 5 αστέρων.

Για τα ξενοδοχεία μας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης (σεζόν 2023) αναζητούμε

Α’, Β’, Γ Μάγειρες

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη

Γνώση και εργασιακή εμπειρία σε διαφορετικές μεθόδους, εξοπλισμό και συστατικά

Γνώση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα

Επαγγελματισμό και υπευθυνότητα

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει :

Συνεχή εκπαίδευση

Ευκαιρίες εξέλιξης

Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας

Ο Όμιλος προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες και συνεργάζεται με καταξιωμένους Chef από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail hr@bluegr.com επισημαίνοντας τη θέση ή/και το ξενοδοχείο που σας ενδιαφέρει ή, εναλλακτικά, σας περιμένουμε σε ένα από τα ξενοδοχεία μας για να συμπληρώσετε την Αίτηση Υποψηφίου.

Πληροφορίες στο 215 5007708

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με πλήρη εμπιστευτικότητα.