Χανιά: Να μην απολύονται οι ξενοδοχουπάλληλοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, ζητάει ο πρόεδρος του Σωματείου

12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Χανιά: Να μην απολύονται οι ξενοδοχουπάλληλοι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, ζητάει ο πρόεδρος του Σωματείου

by anatolh kim
12/09/2025
in Ελλάδα, Πολιτική
Η μετάκληση εργατών από τις τρίτες χώρες όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αντιθέτως στις τοπικές κοινωνίες δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα, όπως αναφέρει η διοίκηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων.

Συμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, Μανώλη Μπαμιάκη, και φέτος, λόγω αύξησης της ζήτησης προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες, ήρθαν πολλοί εργάτες από τρίτες χώρες για να τις στελεχώσουν. «Καλοδεχούμενοι, όλοι συνάδελφοι είμαστε», σημειώνει.

Επίσης, ο κ. Μπαμιάκης αναφέρει ότι με τη λήξη της τουριστικής σεζόν παρατηρείται το εξής: «… να απολύεται το προσωπικό που χρόνια δουλεύει στις επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για Έλληνες εργάτες είτε για μετανάστες, και να παραμένουν στις θέσεις εργασίας οι μετακλητοί από τις τρίτες χώρες, καθώς η εγκύκλιος προβλέπει ότι λήγει η σύμβασή τους με την ημερομηνία που λήγει και η μετάκλησή τους».

Το Σωματείο κάνει έκκληση τόσο στους ξενοδόχους όσο και στους τοπικούς φορείς «να σεβαστούν τους εργαζομένους που απασχολούν επί χρόνια στις επιχειρήσεις τους και να σταματήσει αυτή η διάκριση που γίνεται καθώς η νομοθεσία είναι κενή».
www.real.gr

