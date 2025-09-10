Μια φάμπρικα με πελάτες τους ασθενείς, τους οποίους είχε χειρουργήσει, είτε θα αναλάμβανε να χειρουργήσει, φαίνεται πως είχε στήσει ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ο οποίος συνελήφθη επ’αυτοφώρω να παίρνει φακελάκι.

Ο γιατρός – που σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθεί δίωξη και να παραπεμφθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί – αντιμετωπίζει το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου.

Πώς πιάστηκε

Τον παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Ο τρόπος που ενεργούσε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής, φαίνεται πως είχε κινήσει υποψίες και σε εργαζόμενους του νοσοκομείου, αναφέρει το MEGA.

Νέα καταγγελία για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης υπάρχουν πλέον καταγγελίες και από άλλους ασθενείς ότι στην ουσία εκβίαζε τους ασθενείς είτε για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα, είτε για να συνεχίσει να τους φροντίζει μετά το χειρουργείο, ανάλογα με το ποσό, το οποίο είχε λάβει.

Η νύφη μιας ασθενούς, κατήγγειλε στην ΕΡΤ, πως ο συγκεκριμένος γιατρός της ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα κατήγγειλε πως ο καρδιοχειρουργός της είπε συγκεκριμένα ότι θέλει αυτά τα χρήματα, «προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργού ξεκινούσε από τα 8.000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα, με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, και ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή. Ασθενείς καταγγέλλουν ότι πριν τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.

Πηγή: in.gr