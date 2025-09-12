Κυβερνητικές πηγές για το αίτημα ένταξης της Τουρκίας στο SAFE: «Δεν θα δεχθούμε χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

Την πρόθεση της Αθήνας να μπλοκάρει το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE επαναλαμβάνουν κυβερνητικές πηγές.

⁠Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την Ε.Ε.

«Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο)», σημειώνουν.

«Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός Safe εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο Safe μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών», προσθέτουν.

Η Ελλάδα δια του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.

Η αίτηση της Τουρκίας

Νωρίτερα, η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία κατέθεσε επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, όπως δήλωσε στο Εuronews, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τομά Ρενιέ. Σε ερώτηση για τις δικλείδες ασφαλείας της ΕΕ απέναντι σε χώρες που απειλούν κράτη-μέλη, ο Τομά Ρενιέ απάντησε: «Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό ξαφνικά. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας».

Στις επίσημες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος δε θέλησε να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι δικλείδες αφορούν ειδικά για την Τουρκία. Δε θα μπορούσε άλλωστε γιατί αυτό θα παραβίαζε την πολιτική της Κομισιόν. Φρόντισε ωστόσο να απαντήσει εμμέσως πλην σαφώς.

«Γενικά μιλώντας, έχουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών μας, της βιομηχανίας μας. Αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 16 του κανονισμού ασφαλείας που λέει τι γίνεται αν μια τρίτη χώρα παραβιάζει με κάποιο τρόπο τα συμφέροντα, τα συμφέροντα ασφαλείας ενός από τα κράτη μέλη μας ή της ΕΕ στο σύνολό της, θα έχουμε τη δυνατότητα να την αποκλείσουμε από τη συμμετοχή στο μέσο ασφαλείας μας», σημείωσε.

Ο Τομά Ρενιέ επιβεβαίωσε και την επιθυμία συμμετοχής της Νότιας Κορέας στο πρόγραμμα συνολικού ύψους €150 δισ, αναφέρει το Euronews.

Σε συνέχεια της διάθεσης των κονδυλίων στα 19 κράτη – μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο SAFE, όπου η Ελλάδα αναμένεται να λάβει γύρω στα 800 εκ και η Κύπρος €1,2 δισ., η Επιτροπή σημείωσε ότι «τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να εμπεριέχονται στα εθνικά επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται από τα κράτη – μέλη, κατά το μέγιστο ποσοστό του 35%. Αυτό εμπεριέχει όλες τις τρίτες χώρες τη στιγμή που μιλάμε».

Για μεγαλύτερο ποσοστό από το 35%, «θα πρέπει να διαπραγματευτούν μια διμερή συμφωνία, και εκεί βαδίζουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά». Σχετικά με αυτή την κατεύθυνση και τα επόμενα βήματα, «περιμένουμε τη σχετική απόφαση από το Συμβούλιο για διαπραγματεύσεις με Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδά».

