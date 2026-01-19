Μετά από 4 ώρες και 30 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων.

Στη συνάντηση, στην οποία μετείχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με επικεφαλής τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα, καθώς και οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης και Γιώργος Μυλωνάκης, πραγματοποιήθηκε ειλικρινής, παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση σε βάθος, τόσο για τα άμεσα όσο και για τα μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Μετά τη συνάντηση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, δήλωσε:

Κώστας Τσιάρας: Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Και πολύ σωστά διαπιστώσατε ήταν πολύωρη ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που είχε δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα. Κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικούς ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο με τον οποίον θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει ακριβώς εξαγγελθεί μέχρι σήμερα. Αλλά βεβαίως και ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο το θέμα του ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ, τα ζητήματα της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών και θέματα τα οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία και την αλιεία όσο και τη μελισσοκομία.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων, με τους οποίους έγινε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στις επιμέρους επιτροπές οι οποίες δημιουργούνται, προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά μέσα από μια πλέον -θα έλεγα- σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έχουμε προκλήσεις που αφορούν μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα αρδευτικά έργα ή ακόμη και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά ζητήματα που ετέθησαν, όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων. Αυτές είναι οι προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν μπροστά μας και οι οποίες αφορούν το μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί. Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση και προσωπικά εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική.

Δημοσιογράφος: Αρά τι σημαίνουν όλα αυτά, για το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα

Κώστας Τσιάρας:Οι γενικές εξαγγελίες έχουν γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ετέθησαν ορισμένα ζητήματα τα οποία τα άκουσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας. Σ’ αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί. Το να υπάρξει μια επιμέρους συζήτηση για ζητήματα μόνο τεχνικά νομίζω ότι είναι θετικό.

Δημοσιογράφος: Για την τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα;

Κώστας Τσιάρας: Δεν θα αλλάξει κάτι. Με βάση τις εξαγγελίες της προηγούμενης εβδομάδας δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ετέθησαν ζητήματα, όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής νωρίτερα αυτοί που μπαίνουν σε κάποια ρύθμιση, ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των πραγματικών λίτρων μπορεί να χρειάζεται κάθε καλλιέργεια. Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να το συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική -μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ-ΑΤΑΚ που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του -δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν σε επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Δημοσιογράφος: Άρα δεν υπάρχουν παράθυρα για κάποια βελτίωση

Κώστας Τσιάρας: Επαναλαμβάνω το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επίσης στην εξειδίκευση των μέτρων στο ΥΠΑΑΤ μαζί με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη. Από κει και πέρα όμως επαναλαμβάνω τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και λύσεις.

Δημοσιογράφος: Ανοίγουν οριστικά τα μπλόκα;

Κώστας Τσιάρας: Αυτή είναι μια απόφαση που αφορά στους ίδιους τους αγρότες. Όπως σας είπα και νωρίτερα εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική.

Δημοσιογράφος: Δεν σας είπαν αν με βάση αυτό το πλαίσιο συζήτησης είναι σε θέση να επιστρέψουν στα μπλόκα και να λάβουν απόφαση για να ανοίξουν οριστικά;

Κώστας Τσιάρας: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η συζήτηση που έγινε νωρίτερα ήταν πραγματικά παραγωγική και αναλυτική. Αφορούσε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και νομίζω οι εξηγήσεις και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δώσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων που βρεθήκαν σ’ αυτή τη συνεδρίαση να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και περιθώριο προκειμένου να το στηρίξει ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Δημοσιογράφος: Θα υπάρξει και νέα συνάντηση μαζί τους;

Έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις και θα γίνουν εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα. Εγώ έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή τους. Τους είπα ότι ακόμη και αύριο μπορώ να κάνω κάποιες συναντήσεις, εφόσον από τη δική τους πλευρά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για τους κτηνοτρόφους θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση τις επόμενες εβδομάδες με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.