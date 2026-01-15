Για πρώτη φορά κατηγορούμενοι σε υπόθεση για κακουργηματικη απάτη για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν ποινική διαπραγμάτευση εξαιτίας της επιστροφής των επίδικων ποσών, πετυχαίνοντας να καταδικαστούν σε μειωμένες ποινές.

Πρόκειται για επτά κατηγορούμενους σε δικογραφία συνολικά 32 κατηγορουμένων από τη Βόρεια Ελλάδα, που κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εισέπραξαν από τον Οργανισμό ποσά που υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ την τριετία 2016-2018.

Τα αδικήματα που καταλογίζονται στους κατηγορουμένους αφορούν, κατά περίπτωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.

Στο δικαστήριο, σήμερα, οι επτά από τους 32 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι αγρότες, υπέβαλαν αίτημα να χωριστεί η δίκη για αυτούς προκειμένου να υποβληθούν σε ποινική διαπραγμάτευση. Το αίτημά τους εστιάστηκε στο γεγονός ότι έχουν αποδεχθεί την κατηγορία και ήδη έχουν επιστρέψει το ποσό των 165.000 ευρώ που εισέπραξαν.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των επτά αγροτών και διαχώρισε τη δικογραφία ως προς αυτούς. Έτσι επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης προχωρώντας σε καταδίκη τους με μειωμένες ποινές. Συγκεκριμένα, επέβαλε ποινές από 2 χρόνια και 3 μήνες έως 3 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Παράλληλα, διατάχθηκε η δήμευση ποσού 20.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός εκ των επτά αγροτών, ενώ αποφασίστηκε η αποδέσμευση των λογαριασμών των υπολοίπων, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει. Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Φεβρουαρίου, διακοπή που δόθηκε καθώς πέντε εκ των 25 δεν είχαν συνήγορο υπεράσπισης και το δικαστήριο προχώρησε σε διορισμό συνηγόρων αυτεπάγγελτα, από τον κατάλογο Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ.

Η πλειονότητα των κατηγορούμενων αρνείται τις κατηγορίες και βάλλει κατά του κατηγορητηρίου θεωρώντας ότι είναι αόριστο.

Η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε από την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.