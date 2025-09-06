Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει, στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης

Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”. Ο κ. Μητσοτάκης σε λίγη ώρα θα περιοδεύσει σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ. Αύριο, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.