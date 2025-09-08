Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός του καθώς προσπάθησαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια ανεκτίμητης αξίας, ζητώντας το ποσό των 200.000 ευρώ.

Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761 και 17 βυζαντινές εικόνες καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο περί αρχαιοτήτων.

Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα αντικείμενα τα οποία ανήκαν στην μοναστηριακή περιουσία.

Η σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Συνολικά 6 συλλήψεις – Κλεμμένα τα Ευαγγέλια

Γίνεται έλεγχος στα ευρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού για να δουν τη θρησκευτική και εμπορική αξία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία εικόνα και τα Ευαγγέλια ήταν κλεμμένα από την περιοχή της Σπάρτης, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Επίσης έχουν συλληφθεί άλλα 4 άτομα, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Πρόκειται για ιδιώτες οι οποίοι εμπλέκονται, συνεργαζόμενοι με κάποιον τρόπο με τον ηγούμενο αλλά και τον βοηθό της Μονής.

