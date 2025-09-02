Θεσσαλονίκη: Μείωση πωλήσεων κατέγραψε το 80,8% των καταστηματαρχών στις εκπτώσεις

Θεσσαλονίκη: Μείωση πωλήσεων κατέγραψε το 80,8% των καταστηματαρχών στις εκπτώσεις

02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
02/09/2025
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 2025
Θεσσαλονίκη: Μείωση πωλήσεων κατέγραψε το 80,8% των καταστηματαρχών στις εκπτώσεις

by anatolh kim
02/09/2025
in Ελλάδα, Πολιτική
Το 77% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τουρισμός δεν επηρέασε θετικά τις πωλήσεις τους και αυτές έγιναν, κατά κύριο λόγο, με χρήση πιστωτικής κάρτας

Μείωση πωλήσεων δήλωσε πώς κατέγραψε το 80,8% των καταστηματαρχών στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρά τις «γενναίες» μειώσεις τιμών, ως και άνω του 50%, που αποφάσισαν και εφάρμοσαν οι επιχειρηματίες, η αγορά δεν παρουσίασε την αναμενόμενη κινητικότητα, όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιεί ο ΕΣΘ, από το 80,8% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα και δήλωσαν ότι «είδαν» μείωση πωλήσεων στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων και σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 27% μίλησε για πτώση 30%, το 15% για 10%-20%, το 15% για 21%-30%, το 12% για 50%, το 8% για 40% και το 4% για 60%, ενώ το 19% ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή.

Περιορισμένη ήταν και η επισκεψιμότητα στα εμπορικά καταστήματα, με το 84,6% των εμπόρων να αναφέρει ότι υπήρξε χαμηλότερη στη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων φέτος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, το 11,5% ανέφερε πως ήταν υψηλότερη και το 3,8% στα ίδια επίπεδα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την έρευνα του ΕΣΘ, το 77% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τουρισμός δεν επηρέασε θετικά τις πωλήσεις τους και αυτές έγιναν, κατά κύριο λόγο, με χρήση πιστωτικής κάρτας σε ποσοστό 50%-60% (27%), 71%-80% (19%), 61%-70% (15%), 90% και άνω (11%), ενώ ακολουθούν μικρότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με τον ΕΣΘ, τα ποσοστά των εκπτώσεων στη φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο κινήθηκαν στο 21-30% (30,8% των ερωτηθέντων), στο 31%-40% (23,1%), στο 41%-50% (19,2%), στο 11%-20% (11,5%) στο 50% και άνω (7,7%) και με το ίδιο ποσοστό το 1%-10%.

Πίεση φαίνεται να δέχεται και το λειτουργικό κόστος για τους επιχειρηματίες και μπορεί το 65% αυτών να αναφέρει ότι δεν έχει λάβει ειδοποίηση για αύξηση του ενοικίου από τον ιδιοκτήτη, αλλά το 31% δήλωσε ότι έλαβεμ με τις αναπροσαρμογές να κυμαίνονται από 5% έως και το +100%. Το 4% των επιχειρηματιών εμπόρων δήλωσε ότι στεγάζεται σε ιδιόκτητο ακίνητο. Μεταξύ άλλων, από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι το 42,3% των επιχειρηματιών/εμπόρων διατηρεί ενεργό επιχειρηματικό ή προσωπικό δάνειο, το οποίο είναι, μέχρι στιγμής, εξυπηρετούμενο.

Για το τι μέλλει γενέσθαι, το 69,2% των ερωτηθέντων εμπόρων/καταστηματαρχών δήλωσε ότι είναι προβληματισμένο για το μέλλον της επιχείρησής του, το 7,7% τόνισε ότι «βλέπει» ευοίωνες προοπτικές και το 23,1% δεν έκανε καμία εκτίμηση. Το 80,8% των ερωτηθέντων συμφώνησε -βάσει της ίδιας έρευνας- ότι η ακρίβεια στα βασικά αγαθά έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία τους.
www.real.gr

