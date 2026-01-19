Για αύριο,Τρίτη 20 Ιανουαρίου, μετατίθενται οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά το τέλος της συνάντησης που είχαν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

“Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση” δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας προσθέτοντας ότι “αύριο, Τρίτη σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις όπου θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα συζητήθηκανε τον πρωθυπουργό και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε”. Επισήμανε ότι όλα τα χρήματα που πληρώθηκαν οι αγρότες της χώρας καταβλήθηκαν λόγω των πιέσεων των μπλόκων συμπληρώνοντας πως “η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση” .

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι “βρήκαμε τοίχο” και πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν απαντήθηκε καμιά από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. “Ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση” σημείωσε και είπε ότι “ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης”.

Την μη ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της συνάντησης εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτης Περάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο τέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως ο λαγοκέφαλος, τα θηλαστικά και η παράνομη αλιεία. Σχετικά με το τελευταίο θέμα τόνισε πως “εάν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία θα κερδίσει και το κράτος, αλλά και οι αλιείς”.

“Θέσαμε τα αιτήματα του κλάδου, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι από τη σημερινή συνάντηση” είπε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λεονταράκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκαν όλα τα προβλήματα της μελισσοκομίας, “κλάδος, ο οποίος εδώ και χρόνια εκπέμπει sos” και υποστήριξε ότι θα πραγματοποιηθεί μια διυπουργική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουν αναλυτικά όλα τα ζητήματα του μελισσοκομικού κλάδου.