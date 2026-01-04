Ενώ το ημερολόγιο μόλις άρχισε να γράφει μέρες του 2026, η πρώτη θλιβερή είδηση έφτασε από τον Μιχάλη Βιτωράκη. Ο συνάδελφος που τα τελευταία χρόνια πρόσφερε στην εκπαίδευση αναλαμβάνοντας και ζωντανεύοντας το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λασιθίου, δεν είναι πια μαζί μας. Η κοινότητα των ΕΚΦΕ έγινε λίγο ακόμα πιο μικρή, η παρέα των χημικών λιγότερο γελαστή.

Το σωματείο μας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του Μιχάλη και την ευχή η μνήμη του μένει ζωντανή στα χρόνια που μας έρχονται.

Εκ του ΔΣ της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.