Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του πρώην Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου, Ιωάννη Σφακιανάκη, συνήλθε σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να εκφράσει την θλίψη του και να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1.Την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελαχίστου φόρου τιμής για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου Ιωάννη Σφακιανάκη.

2.Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος.

3.Να παραστεί ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γεώργιος Αθανασάκης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας.

4.Να κυματίζει μεσίστια η σημαία την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας στο Δημοτικό Κατάστημα Οροπεδίου Λασιθίου.

5.Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

6.Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

7.Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τοπικό Τύπο.