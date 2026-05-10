Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων», με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε την απώλεια του συνταξιούχου συναδέλφου μας Ιωάννη Μιαουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Ο Ιωάννης Μιαουδάκης υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δημόσια εκπαίδευση για πολλές δεκαετίες, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στα σχολεία της περιοχής μας. Διετέλεσε Διευθυντής σχολικών μονάδων, ενώ η πολυετής παρουσία και προσφορά του στον συνδικαλιστικό χώρο της εκπαίδευσης υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπηρέτησε και ως Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σητείας.

Υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος, αξιοπρέπεια, αγάπη για τον συνάνθρωπο και βαθιά πίστη στη δύναμη της παιδείας. Στάθηκε πάντοτε δίπλα στους συναδέλφους, στους μαθητές, στους γονείς και στα σχολεία του τόπου μας, με διάθεση προσφοράς, συνεργασίας και στήριξης. Η παρουσία του στην εκπαιδευτική κοινότητα της Σητείας ήταν ουσιαστική και πολύτιμη και η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Το έργο, οι αξίες και η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις νεότερες γενιές εκπαιδευτικών, ενώ μεγαλύτερη δικαίωση της πορείας του αποτελούν τα παιδιά και τα εγγόνια του, που συνεχίζουν με αξιοπρέπεια την οικογενειακή του διαδρομή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων», μετά την αναγγελία του θανάτου του συναδέλφου Ιωάννη Μιαουδάκη, αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο και στα μέσα ενημέρωσης του Συλλόγου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Σκορδίλου.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε συνάδελφε Ιωάννη Μιαουδάκη. Αιωνία σου η μνήμη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα