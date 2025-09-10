Αναλένα Μπέρμποκ: Ο ΟΗΕ πιο αναγκαίος από ποτέ

Kαθήκοντα προέδρου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέλαβε η πρώην Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Η κ. Μπέρμποκ τόνισε κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ότι η φετινή σύνοδος «δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος», καθώς ο Οργανισμός βρίσκεται υπό πολιτική και οικονομική πίεση.

Η κ. Μπέρμποκ υπενθύμισε ότι η ορκωμοσία της «στην αρχική Χάρτα του ΟΗΕ μάς θυμίζει τι μπορεί να πετύχει ο κόσμος μαζί», αλλά «από τη Γάζα έως την Ουκρανία και το Σουδάν, την Αϊτή, βλέπουμε πόσες φορές αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις του ΟΗΕ». Στόχος, όπως είπε, είναι η 80ή σύνοδος «να δείξει σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους γιατί τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να έχουν σημασία».

«Θα είναι εύκολο αυτό; Σίγουρα όχι, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από ποτέ», σημείωσε.

Με κεντρικό σύνθημα το «We are better together – Είμαστε καλύτεροι ενωμένοι», δεσμεύτηκε να είναι «αμερόληπτη, αλλά παθιασμένη υπερασπιστής των Ηνωμένων Εθνών, πάντα καθοδηγούμενη από τη Χάρτα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ «ανησυχητική» και κάλεσε σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση». Υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστές». Για τη Γάζα ζήτησε «άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», «βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης για τους αμάχους» και «απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς μέσω βίντεο, τόνισε ότι, βάσει της συμφωνίας έδρας με τις ΗΠΑ, η χώρα υποδοχής «οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλες τις αντιπροσωπείες, όπως γίνεται εδώ και οκτώ δεκαετίες».

www.real.gr