Αναλένα Μπέρμποκ: Ο ΟΗΕ πιο αναγκαίος από ποτέ

Αναλένα Μπέρμποκ: Ο ΟΗΕ πιο αναγκαίος από ποτέ

10/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Αγιασμός στο 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο και το 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας

10/09/2025
Από την ΑΝΑΤΟΛΗ ζητείται υπάλληλος για την σελιδοποίηση της εφημερίδας

Από την ΑΝΑΤΟΛΗ ζητείται υπάλληλος

10/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Το Minos Beach art hotel   αναζητά για άμεση πρόσληψη   Λαντζιέρη / Λαντζιέρα  

Ο Όμιλος Bluegr Hotels & Resorts αναζητά για το τμήμα μισθοδοσίας Payroll Officer

10/09/2025
Ηράκλειο: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στον Σεπτέμβρη

Ηράκλειο: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στον Σεπτέμβρη

10/09/2025
Η Apple ανακοίνωσε νέα iPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro

Η Apple ανακοίνωσε νέα iPhone 17, Apple Watch και AirPods Pro

10/09/2025
Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός 59χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ άλλαζε λάστιχο

Ελλάδα: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα νεαρών

10/09/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Αναλένα Μπέρμποκ: Ο ΟΗΕ πιο αναγκαίος από ποτέ

by anatolh kim
10/09/2025
in Κόσμος
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Share on FacebookShare on Twitter
Kαθήκοντα προέδρου της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέλαβε η πρώην Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Η κ. Μπέρμποκ τόνισε κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ότι η φετινή σύνοδος «δεν είναι μια συνηθισμένη σύνοδος», καθώς ο Οργανισμός βρίσκεται υπό πολιτική και οικονομική πίεση.

Η κ. Μπέρμποκ υπενθύμισε ότι η ορκωμοσία της «στην αρχική Χάρτα του ΟΗΕ μάς θυμίζει τι μπορεί να πετύχει ο κόσμος μαζί», αλλά «από τη Γάζα έως την Ουκρανία και το Σουδάν, την Αϊτή, βλέπουμε πόσες φορές αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις του ΟΗΕ». Στόχος, όπως είπε, είναι η 80ή σύνοδος «να δείξει σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους γιατί τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να έχουν σημασία».

«Θα είναι εύκολο αυτό; Σίγουρα όχι, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από ποτέ», σημείωσε.

Με κεντρικό σύνθημα το «We are better together – Είμαστε καλύτεροι ενωμένοι», δεσμεύτηκε να είναι «αμερόληπτη, αλλά παθιασμένη υπερασπιστής των Ηνωμένων Εθνών, πάντα καθοδηγούμενη από τη Χάρτα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ «ανησυχητική» και κάλεσε σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση». Υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστές». Για τη Γάζα ζήτησε «άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», «βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης για τους αμάχους» και «απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς μέσω βίντεο, τόνισε ότι, βάσει της συμφωνίας έδρας με τις ΗΠΑ, η χώρα υποδοχής «οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε όλες τις αντιπροσωπείες, όπως γίνεται εδώ και οκτώ δεκαετίες».
www.real.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing